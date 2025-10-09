1 órája
Közel 12 milliárd forintos beruházással válaszolnak a klímaváltozásra Tiszaderzsnél – galériával
Gyönyörű környezetben, a Holt-Tisza partján ismertették a vízgazdálkodás jövőjét. A vízvisszatartás fontossága a legforróbb nyári hónapokban is kulcskérdés volt.
Gyönyörű környezetben, a Tiszaderzs-Tiszaszőlős Holt-Tisza partján tartott sajtótájékoztatón V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára és Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója ismertette a Holt-Tisza érintett szakaszának vízpótló 11,6 milliárd forintos beruházásának részleteit. Az eseményen ezen kívül a vízvisszatartás jelentőségét is kihangsúlyozták.
Vízvisszatartás a klímaváltozás idején
A klímaváltozás hatására egyre kevesebb víz érkezik az országba, a folyók vízhozama csökken, a csapadék hiányzik, a párolgás pedig nő.
– 15 évvel ezelőtt Magyarországra 114 köbkilométer víz érkezett, ez ma 98 köbkilométerre esett vissza. Közben az országos csapadékhiány már 320 millió liter, a Tisza vízgyűjtőjén a hiány mértéke eléri a 400 millimétert. Maga a kipárolgás a 30 évvel ezelőttihez képest pedig megduplázódott. A felszín alatti vízkészlet is radikálisan csökkent – mondta V. Német Zsolt államtitkár.
Mintegy 9 köbkilométer maga a hiány, ebből kettő tehető a Duna, és hét a Tisza vízgyűjtőjére. Összehasonlításként a Balatonnak az optimális vízmennyisége 2 köbkilométer – részletezte az államtitkár.
Ez a helyzet cselekvésre kényszerít bennünket. Lezárult az a korszak, amikor az árvízvédelem volt a fő feladat
– tette hozzá.
Az államtitkár tájékoztatása szerint a jelenlegi legfontosabb feladat a vízkészlet visszatartása és megőrzése. Az új rendszernek köszönhetően sikerült a legforróbb nyári hónapokban is minden vízigényt kielégíteni.
– A nyári rekordszintű hőség idején is elegendő vizet tudtunk biztosítani. Ez csak úgy sikerült, hogy a belvízcsatornákban és az öntözőrendszerekben előre feltöltöttük a vizet, és nem engedtük el – hangsúlyozta.
Az államtitkár hozzátette, hogy a vízvisszatartásra fordított forrásokat is megduplázták, hiszen, míg korábban 105 milliárd forint jutott erre, most összesen 288 milliárd forint áll rendelkezésre. – Ebből az összegből a vízügyi igazgatóságok 218 milliárd forintot, az önkormányzatok, civil szervezetek és nemzeti parkok pedig 70 milliárd forintot kapnak – közölte.
A tájékoztatón elhangzottak szerint ez az összeg teszi lehetővé, hogy Tiszaderzs, Tiszaszőlős térségében egy már 1865-ben kialakult holtágat bevonják a programba. A 11,6 milliárd forintos értékű fejlesztésnek köszönhetően 1 millió köbméter vizet képesek megtartani.
A program házigazdája, Lovas Attila részletesen beszélt a fejlesztésről.
– Nagyon örülök, hogy ez a projekt elindulhatott. A Holt-Tisza, amikor még teljes hosszában élt, 11 kilométer hosszú volt. Ma 9 kilométeren még mindig víz van, ez az a szakasz, amit a fejlesztés is érint majd – részletezte.
A cél, hogy új vízpótló rendszert építsenek ki, amely:
- növeli a holtág vízvisszatartó képességét,
- segít a víz továbbvezetésében.
A fejlesztéshez környezeti hatásvizsgálat is készült, hiszen a térségben ritka növény- és állatvilág él, melyeket meg kell védeni.
– A rendelkezésre álló szivornya kapacitást is bővítjük, másodpercenként 1 köbméter vízpótlást lehet folyamatosan juttatni a holtágba – mondta. Lovas Attila hozzátette, hogy a vízvisszatartás fontosságát az is mutatja, hogy idén el tudják érni, hogy több víz maradjon az országban, mint amennyi befolyt. Ez 200 milló köbméterrel több víz, mint korábban, és a hazai esőzésekkel együtt 1,7 köbkilométer víz maradt a határokon belül.
– Az idei évi komoly aszály ellenére az összes vízigényt ki lehetett elégíteni. Ez hatalmas eredmény, de még csak az út elején járunk. A jövőben ez a beruházás abban segít, hogy még több vizet tudjunk visszatartani – zárta gondolatait.
Sajtótájékoztató a Holt-Tisza vízgazdálkodásárólFotók: Mészáros János
