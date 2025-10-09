Közel 12 milliárd forintos beruházással válaszolnak a klímaváltozásra Tiszaderzsnél – galériával

Gyönyörű környezetben, a Tiszaderzs-Tiszaszőlős Holt-Tisza partján tartott sajtótájékoztatón V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára és Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója ismertette a Holt-Tisza érintett szakaszának vízpótló 11,6 milliárd forintos beruházásának részleteit. Az eseményen ezen kívül a vízvisszatartás jelentőségét is kihangsúlyozták.

Vízpótlás és vízvisszatartás fejlesztése indul a Tiszaderzs–Tiszaszőlősi Holt–Tisza szakaszán

Fotó: Mészáros János

Vízvisszatartás a klímaváltozás idején

A klímaváltozás hatására egyre kevesebb víz érkezik az országba, a folyók vízhozama csökken, a csapadék hiányzik, a párolgás pedig nő.

– 15 évvel ezelőtt Magyarországra 114 köbkilométer víz érkezett, ez ma 98 köbkilométerre esett vissza. Közben az országos csapadékhiány már 320 millió liter, a Tisza vízgyűjtőjén a hiány mértéke eléri a 400 millimétert. Maga a kipárolgás a 30 évvel ezelőttihez képest pedig megduplázódott. A felszín alatti vízkészlet is radikálisan csökkent – mondta V. Német Zsolt államtitkár.

V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára szerint már nem az árvízvédelem az elsődleges kihívás

Fotó: Mészáros János

Mintegy 9 köbkilométer maga a hiány, ebből kettő tehető a Duna, és hét a Tisza vízgyűjtőjére. Összehasonlításként a Balatonnak az optimális vízmennyisége 2 köbkilométer – részletezte az államtitkár.

Ez a helyzet cselekvésre kényszerít bennünket. Lezárult az a korszak, amikor az árvízvédelem volt a fő feladat

– tette hozzá.

Az államtitkár tájékoztatása szerint a jelenlegi legfontosabb feladat a vízkészlet visszatartása és megőrzése. Az új rendszernek köszönhetően sikerült a legforróbb nyári hónapokban is minden vízigényt kielégíteni.

– A nyári rekordszintű hőség idején is elegendő vizet tudtunk biztosítani. Ez csak úgy sikerült, hogy a belvízcsatornákban és az öntözőrendszerekben előre feltöltöttük a vizet, és nem engedtük el – hangsúlyozta.

Az államtitkár hozzátette, hogy a vízvisszatartásra fordított forrásokat is megduplázták, hiszen, míg korábban 105 milliárd forint jutott erre, most összesen 288 milliárd forint áll rendelkezésre. – Ebből az összegből a vízügyi igazgatóságok 218 milliárd forintot, az önkormányzatok, civil szervezetek és nemzeti parkok pedig 70 milliárd forintot kapnak – közölte.