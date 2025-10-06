október 6., hétfő

Tragédia a síneken

1 órája

Belerohant a személyvonat az IC-be Monorierdőnél – négy ember nem élte túl

Címkék#vasútállomás#vonatbaleset#személyvonat#tragédia

Tragédia rázta meg az országot, miután egy személyvonat belecsapódott egy InterCity vonatba 17 évvel ezelőtt. A vezérlőkocsi szó szerint a személyvonat utolsó kocsijába fúródott. A vonatbaleset során még a helyszínen három utas vesztette életét, és hiába küzdöttek érte az orvosok, egy negyedik sérült később a kórházban halt bele sérüléseibe.

Nyitrai Fanni

Tizenhét évvel ezelőtt, 2008. október 6-án vonatbaleset történt a Cegléd-Budapest vasútvonalon, Monorierdő területén. Ahogyan akkoriban tájékoztattuk az olvasókat, a település vasútállomásának közelében a Nyíregyháza felől Budapest irányába tartó Hajdú InterCity hátuljának ütközött neki egy személyvonat, amely Ceglédről tartott Budapestre. Ennek következtében a hátulról érkező személyvonat vezérlőkocsija belefúródott az előtte közlekedő jármű utasterébe, míg a mögötte lévő kocsi kisiklott.

Tizenhét éve történt a vonatbaleset Monorierdőnél
A vonatbaleset következtében a személyvonat vezetőkocsija az Intercity utolsó kocsijába fúródott
Fotó: Erdélyi Tibor (Szolnok Tűzoltóság), Darnay Katalin

Vonatbaleset Monorierdőnél: 17 éve történt a tragédia

A szemtanúk elmondása szerint, a személyvonatot vezető masiniszta a vezetőfülkéből hátra szaladt, miután már tudta, hogy elkerülhetetlen az ütközés. A legtöbb sérült az InterCity utolsó kocsijában utazott, de a személyvonatról is többen megsérültek. A baleset után több mint száz utas szállt le a járművekről, többen vérző fejjel. A helyszíntől néhány száz méterre hozzátartozók gyülekeztek, hogy a vonatokon tartózkodó rokonaikról érdeklődjenek.

Ahogyan arról 2008-ban is beszámoltunk, a baleset következtében négy személy elhunyt, köztük egy 19 esztendős lány, egy vasúti biztonsági őr, és egy 50 éves nő is. A szerencsétlenségnek negyven sérültje volt, közülük többen életveszélyes vagy súlyos állapotban kerültek kórházba.

Nehéz dolguk volt a műszaki mentésben résztvevő tűzoltóknak

Dobson Tibor, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábbi sajtószóvivője az MTI-nek nyilatkozva elmondta: az ütközés olyan erőteljes volt, hogy a roncsok szétválasztása komoly kihívást jelentett a helyszínen dolgozó tűzoltóknak. A lassú jelzést kapó, így 5 kilométer/órás sebességgel haladó InteCitybe ugyanis 78 kilométer/órával csapódott bele a személyvonat, amely korábban szabad jelzést kapott.

A tragédiát követően a MÁV Zrt. belső vizsgálatot indított, a monori rendőrkapitányság pedig nyomozást, amit később átadtak a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának.

A monorierdői vonatbaleset politikai következményekkel is járt.

Még a tragédia napján lemondott:

  • a MÁV Zrt. igazgatóságának elnöke, Kamarás Miklós, 
  • illetve Szabó Pál közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, amit Gyurcsány Ferenc miniszterelnök elfogadott. Heinczinger István, a vasúttársaság vezérigazgatója szintén felajánlotta lemondását, ám a kormányfő azt már nem fogadta el.

Gyanúsítottként hallgatták ki a masinisztát

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya az említett év októberének végén tartott sajtótájékoztatón arról adott információt, hogy büntetőeljárást indítottak a személyvonat vezetője ellen, akit akkor még gyanúsítottként hallgattak ki.

A szakértői vizsgálatok egyértelműen megállapították, hogy a férfi hibázott, mivel a vonatbefolyásoló berendezést véletlenül tolató módba állította, ezzel kikapcsolta azt a funkciót, amely 15 kilométer/órás sebességre korlátozza a szerelvényt.

Az Origo.hu híradása szerint, a férfit öt év fogházbüntetésre ítélték, amelyből két és fél évet kellett letöltenie.

Ceglédi tolvajok használták ki a tragédiát

Mint azt megírtuk,  az egyik vonatkocsit – amit a helyszínelés után a ceglédi vasútállomásra szállítottak – kifosztották néhány nappal a tragédiát követően. A tolvajok tizennégy színesfémet tartalmazó fűtéscsövet tulajdonítottak el, amelynek összértéke meghaladta a másfél millió forintot. Végül a hatóságok előállították a négy ceglédi elkövetőt.

