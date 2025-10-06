1 órája
Belerohant a személyvonat az IC-be Monorierdőnél – négy ember nem élte túl
Tragédia rázta meg az országot, miután egy személyvonat belecsapódott egy InterCity vonatba 17 évvel ezelőtt. A vezérlőkocsi szó szerint a személyvonat utolsó kocsijába fúródott. A vonatbaleset során még a helyszínen három utas vesztette életét, és hiába küzdöttek érte az orvosok, egy negyedik sérült később a kórházban halt bele sérüléseibe.
Tizenhét évvel ezelőtt, 2008. október 6-án vonatbaleset történt a Cegléd-Budapest vasútvonalon, Monorierdő területén. Ahogyan akkoriban tájékoztattuk az olvasókat, a település vasútállomásának közelében a Nyíregyháza felől Budapest irányába tartó Hajdú InterCity hátuljának ütközött neki egy személyvonat, amely Ceglédről tartott Budapestre. Ennek következtében a hátulról érkező személyvonat vezérlőkocsija belefúródott az előtte közlekedő jármű utasterébe, míg a mögötte lévő kocsi kisiklott.
Vonatbaleset Monorierdőnél: 17 éve történt a tragédia
A szemtanúk elmondása szerint, a személyvonatot vezető masiniszta a vezetőfülkéből hátra szaladt, miután már tudta, hogy elkerülhetetlen az ütközés. A legtöbb sérült az InterCity utolsó kocsijában utazott, de a személyvonatról is többen megsérültek. A baleset után több mint száz utas szállt le a járművekről, többen vérző fejjel. A helyszíntől néhány száz méterre hozzátartozók gyülekeztek, hogy a vonatokon tartózkodó rokonaikról érdeklődjenek.
Ahogyan arról 2008-ban is beszámoltunk, a baleset következtében négy személy elhunyt, köztük egy 19 esztendős lány, egy vasúti biztonsági őr, és egy 50 éves nő is. A szerencsétlenségnek negyven sérültje volt, közülük többen életveszélyes vagy súlyos állapotban kerültek kórházba.
Nehéz dolguk volt a műszaki mentésben résztvevő tűzoltóknak
Dobson Tibor, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábbi sajtószóvivője az MTI-nek nyilatkozva elmondta: az ütközés olyan erőteljes volt, hogy a roncsok szétválasztása komoly kihívást jelentett a helyszínen dolgozó tűzoltóknak. A lassú jelzést kapó, így 5 kilométer/órás sebességgel haladó InteCitybe ugyanis 78 kilométer/órával csapódott bele a személyvonat, amely korábban szabad jelzést kapott.
A tragédiát követően a MÁV Zrt. belső vizsgálatot indított, a monori rendőrkapitányság pedig nyomozást, amit később átadtak a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának.
A monorierdői vonatbaleset politikai következményekkel is járt.
Még a tragédia napján lemondott:
- a MÁV Zrt. igazgatóságának elnöke, Kamarás Miklós,
- illetve Szabó Pál közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, amit Gyurcsány Ferenc miniszterelnök elfogadott. Heinczinger István, a vasúttársaság vezérigazgatója szintén felajánlotta lemondását, ám a kormányfő azt már nem fogadta el.
Gyanúsítottként hallgatták ki a masinisztát
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya az említett év októberének végén tartott sajtótájékoztatón arról adott információt, hogy büntetőeljárást indítottak a személyvonat vezetője ellen, akit akkor még gyanúsítottként hallgattak ki.
A szakértői vizsgálatok egyértelműen megállapították, hogy a férfi hibázott, mivel a vonatbefolyásoló berendezést véletlenül tolató módba állította, ezzel kikapcsolta azt a funkciót, amely 15 kilométer/órás sebességre korlátozza a szerelvényt.
Az Origo.hu híradása szerint, a férfit öt év fogházbüntetésre ítélték, amelyből két és fél évet kellett letöltenie.
Ceglédi tolvajok használták ki a tragédiát
Mint azt megírtuk, az egyik vonatkocsit – amit a helyszínelés után a ceglédi vasútállomásra szállítottak – kifosztották néhány nappal a tragédiát követően. A tolvajok tizennégy színesfémet tartalmazó fűtéscsövet tulajdonítottak el, amelynek összértéke meghaladta a másfél millió forintot. Végül a hatóságok előállították a négy ceglédi elkövetőt.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Kiderült, mi okozta a vonatbalesetet: egy alak tűnt fel a sötétben a sínek mellett
Ütközés történt a vasúti átjáróban, rendkívüli nyomokat rögzítettek a helyszínelők – videóval, galériával