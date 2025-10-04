A lelkekben is mély nyomot hagyott a vörösiszap: visszatért a helyszínre a szolnoki helikopter – videóval

Tizenöt éve, 2010. október 4-én szakadt át a MAL Zrt. ajkai timföldgyárának egyik zagytározója. A több mint egymillió köbméternyi, maró hatású vörösiszap pillanatok alatt elöntötte Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. Tíz ember vesztette életét, több százan megsérültek, és több mint 300 ház vált lakhatatlanná a vörösiszap-katasztrófa során.

A levegő emelkedett szolnoki és pápai gépek egyik feladata az volt, hogy felvételeket készítsenek a vörösiszap-katasztrófa térségéről

Forrás: Honvédelem.hu

Szolnoki helikopterek is részt vettek a mentésben

A Veol.hu emlékezett vissza, hogy a katasztrófa után azonnal megkezdődött a mentés: katonák, tűzoltók, rendőrök és önkéntesek dolgoztak napokon át a sárban, miközben segélyszervezetek és civilek is összefogtak a bajbajutottakért. A rekonstrukció hónapokig tartott, a falvak egy részét teljesen újra kellett építeni.

A katasztrófa utáni mentési munkálatokban, illetve a felderítésben szolnoki helikopterek is részt vettek. Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (mostani nevén MH Kiss József 86. Helikopterdandár) Pápán szolgálatot teljesítő kutató-mentő helikopteres egysége nem sokkal a katasztrófa után már az evakuálásban segédkezett, a szolnoki bázis egyik forgószárnyasa pedig pont egy dunántúli gyakorlatra tartott a szolnoki bázisról a történtek idején – természetesen ez az egység is az iszapömléssel sújtott térség felé vette az irányt.

Pápán települt és Szolnokról a helyszínre indult helikopter is részt vett a mentési, illetve felderítési munkálatokban a vörösiszap-katasztrófa idején

Forrás: Honvédelem.hu

A Magyar Honvédség Mi-17-es helikopterei a következő néhány napban folyamatosan részt vettek a mentési munkálatokban, például már a katasztrófa napján 23 sérültet szállítottak a fővárosba, majd a következő napokban a megrongálódott tározó fölött végeztek felderítő repüléseket – ezeket éjszaka is folyamatosan végezték, speciális éjjellátó berendezéssel is felszerelték ugyanis a gépeket. Folyamatosan köröztek az érintett terület fölött, és ellenőrizték a vörösiszap-zagytározó sérüléseit és vízszintjét.

Az Airbase blog visszaemlékezése szerint pont az egyik éjszakai repülés alkalmával azonosított a helikopter személyzete egy újabb repedést, mely a tározó északi falán keletkezett.

Adományokkal tértek vissza az óvodába

A Kolontár és Devecser térségében történtek kivétel nélkül mindenkit mélyen megérintettek, ez alól a honvédség katonái sem voltak kivételek. A Honvédelem.hu beszámolója szerint a vörösiszap-katasztrófával egy időben kezdődött Logical Decision gyakorlat végeztével a katasztrófa során mentési és készenléti feladatot ellátó szolnoki helikopteres állomány visszatért Devecserre. A Pápáról a szolnoki bázisra induló Mi-17-es helikopter személyzete a katonák által összegyűjtött tartós élelmiszereket adta át a devecseri óvoda képviselőjének.