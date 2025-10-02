Mester és tanítvány együtt muzsikált Karcagon a zene világnapján – galériával

A zene világnapja, október 1. alkalmából hangverseny volt a Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, ahol a tanárok és tanítványaik közösen léptek fel.

Mester és tanítvány egy színpadon a zene világnapja alkalmából megrendezett eseményen

Fotó: Daróczi Erzsébet

Ünnepi dallamok csendültek fel a zene világnapja alkalmából

Az eseményen mindazokat ünnepelték, akik életre keltik a hangokat és azokat, akik füllel, szívvel hallgatják, és teret adnak a csendben születő dallamoknak. Ám nem feledkeztek meg a csendről sem, hisz, hogy a nyitóbeszédében az igazgató elmondta,: ahol véget érnek a szavak, ott kezdődik a zene.

Ez a nap emlékeztet bennünket arra, hogy a zene közös nyelv, amely hidakat épít kultúrák, generációk, szívek között, legyen szó klasszikusról, népzenéről, jazztől a popig – a zene mindig ott van velünk: vigasztal, lelkesít, inspirál

– mondta köszöntőjében Plósz Csilla igazgató, majd arról szólt, hogy a zene minden korban és minden kultúrában jelen volt, ősidők óta kíséri az emberi életet, az öröm és bánat pillanatában is.