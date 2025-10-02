1 órája
Mester és tanítvány együtt muzsikált Karcagon a zene világnapján – galériával
Szerdán zene töltötte meg a Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola falait. A fellépők különleges alkalomból zenéltek, a zene világnapján emlékeztek meg a dallomok fontosságáról, az emberi életben betöltött szerepérő, erejéről.
A zene világnapja, október 1. alkalmából hangverseny volt a Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, ahol a tanárok és tanítványaik közösen léptek fel.
Ünnepi dallamok csendültek fel a zene világnapja alkalmából
Az eseményen mindazokat ünnepelték, akik életre keltik a hangokat és azokat, akik füllel, szívvel hallgatják, és teret adnak a csendben születő dallamoknak. Ám nem feledkeztek meg a csendről sem, hisz, hogy a nyitóbeszédében az igazgató elmondta,: ahol véget érnek a szavak, ott kezdődik a zene.
Ez a nap emlékeztet bennünket arra, hogy a zene közös nyelv, amely hidakat épít kultúrák, generációk, szívek között, legyen szó klasszikusról, népzenéről, jazztől a popig – a zene mindig ott van velünk: vigasztal, lelkesít, inspirál
– mondta köszöntőjében Plósz Csilla igazgató, majd arról szólt, hogy a zene minden korban és minden kultúrában jelen volt, ősidők óta kíséri az emberi életet, az öröm és bánat pillanatában is.
Zene világnapja a Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti IskolábanFotók: Daróczi Erzsébet
Nyitóbeszédének végén Plósz Csilla koncertre invitálta az egybegyűlteket – És ne feledjük: „a zene az élet lelke”, ahogy Yehudi Menuhin, a világhírű hegedűművész a zene világnapjának kezdeményezője mondta. Boldog zene világnapját mindenkinek! – szóljon ma nap is a zenéről!