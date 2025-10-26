Villámokkal, mennydörgéssel érkezett a zivatar a Jászkunságba: ezt okozta a térségben – videóval

Mint arról hírportálunkon is beszámoltunk, már az előrejelzések is mutatták, valami készülődik az Alföldön. Szombat este meg is érkezett egy komolyabb kiterjedésű zivatarlánc térségünkbe, a nyári időszakot idéző hatalmas villámokkal – ezekről a legnépszerűbb közösségi portál szolnoki, illetve jászkunsági csoportjaiban is többen megemlékeztek.

Villámok szórták meg az Alföld egy részét, Jász-Nagykun-Szolnok megyébe is rengeteg jutott

Forrás: HungaroMet

Csapadékot is hoztak a zivatarok

Ráadásul ezúttal csapadék is érkezett a jászkunsági földekre: a HungaroMet friss, vasárnap reggeli adatai szerint Szolnok és Túrkeve térségében is mintegy 13 milliméternyi eső hullott le az elmúlt huszonnégy órában, de máshová is jutott jó néhány milliméter.

Ezúttal Jász-Nagykun-Szolnok vármegye nagy részére is hoztak csapadékot a zivatarok

Forrás: HungaroMet

Végre eső áztatta a száraz földeket

Agrometeorológiai szempontból ez rendkívül jó hír, az elmúlt hónapokban ugyanis rendszeresen arról számolhattunk be, hogy rendkívül kevés csapadék érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei földekre, emiatt pedig a megszokottnál is szárazabb a talaj szinte az egész Alföldön.

Lehet még ott, ahonnan ez jött...

A Köpönyeg és a HungaroMet előrejelzése szerint a légkör továbbra sem nyugszik meg: vasárnap és hétfőn is frontok jönnek-mennek, helyenként eső, zápor, másutt viszont némi napsütés is várható.