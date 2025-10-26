3 órája
Villámokkal, mennydörgéssel érkezett a zivatar a Jászkunságba: ezt okozta a térségben – videóval
Dörgött az ég, hatalmas villámok cikáztak az égen. Ami szinte egész nyáron nem sikerült, az összejött a nyári időszámítás legutolsó napján: számottevő csapadék érkezett Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jelentős területére. Mutatjuk az adatokat!
Mint arról hírportálunkon is beszámoltunk, már az előrejelzések is mutatták, valami készülődik az Alföldön. Szombat este meg is érkezett egy komolyabb kiterjedésű zivatarlánc térségünkbe, a nyári időszakot idéző hatalmas villámokkal – ezekről a legnépszerűbb közösségi portál szolnoki, illetve jászkunsági csoportjaiban is többen megemlékeztek.
Csapadékot is hoztak a zivatarok
Ráadásul ezúttal csapadék is érkezett a jászkunsági földekre: a HungaroMet friss, vasárnap reggeli adatai szerint Szolnok és Túrkeve térségében is mintegy 13 milliméternyi eső hullott le az elmúlt huszonnégy órában, de máshová is jutott jó néhány milliméter.
Végre eső áztatta a száraz földeket
Agrometeorológiai szempontból ez rendkívül jó hír, az elmúlt hónapokban ugyanis rendszeresen arról számolhattunk be, hogy rendkívül kevés csapadék érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei földekre, emiatt pedig a megszokottnál is szárazabb a talaj szinte az egész Alföldön.
Lehet még ott, ahonnan ez jött...
A Köpönyeg és a HungaroMet előrejelzése szerint a légkör továbbra sem nyugszik meg: vasárnap és hétfőn is frontok jönnek-mennek, helyenként eső, zápor, másutt viszont némi napsütés is várható.