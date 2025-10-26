október 26., vasárnap

Villámokkal, mennydörgéssel érkezett a zivatar a Jászkunságba: ezt okozta a térségben – videóval

Dörgött az ég, hatalmas villámok cikáztak az égen. Ami szinte egész nyáron nem sikerült, az összejött a nyári időszámítás legutolsó napján: számottevő csapadék érkezett Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jelentős területére. Mutatjuk az adatokat!

Szoljon.hu

Mint arról hírportálunkon is beszámoltunk, már az előrejelzések is mutatták, valami készülődik az Alföldön. Szombat este meg is érkezett egy komolyabb kiterjedésű zivatarlánc térségünkbe, a nyári időszakot idéző hatalmas villámokkal – ezekről a legnépszerűbb közösségi portál szolnoki, illetve jászkunsági csoportjaiban is többen megemlékeztek.

rengeteg villám jelezte a zivatarlánc útját
Villámok szórták meg az Alföld egy részét, Jász-Nagykun-Szolnok megyébe is rengeteg jutott
Forrás: HungaroMet

Csapadékot is hoztak a zivatarok

Ráadásul ezúttal csapadék is érkezett a jászkunsági földekre: a HungaroMet friss, vasárnap reggeli adatai szerint Szolnok és Túrkeve térségében is mintegy 13 milliméternyi eső hullott le az elmúlt huszonnégy órában, de máshová is jutott jó néhány milliméter.

csapadékot is hoztak a zivatarok
Ezúttal Jász-Nagykun-Szolnok vármegye nagy részére is hoztak csapadékot a zivatarok
Forrás: HungaroMet

Végre eső áztatta a száraz földeket

Agrometeorológiai szempontból ez rendkívül jó hír, az elmúlt hónapokban ugyanis rendszeresen arról számolhattunk be, hogy rendkívül kevés csapadék érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei földekre, emiatt pedig a megszokottnál is szárazabb a talaj szinte az egész Alföldön.

Lehet még ott, ahonnan ez jött...

A Köpönyeg és a HungaroMet előrejelzése szerint a légkör továbbra sem nyugszik meg: vasárnap és hétfőn is frontok jönnek-mennek, helyenként eső, zápor, másutt viszont némi napsütés is várható.

 

