október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különös jelenet

17 perce

Zsinóron rángatják Magyar Pétert – Ursula von der Leyen bábja lett!

Címkék#Békemenet#Magyar Péter#Ursula von der Leyen

A látványos performansz a Békemenet résztvevőinek figyelmét sem kerülte el.

Szoljon.hu

A Nyugati felüljárónál felbukkant egy különös kartonpáros: Ursula von der Leyen és Magyar Péter. Az EU-vezért ábrázoló figura zsinóron mozgatta Magyar Pétert – a performansz gyorsan mémmé vált a Békemenetről készült képek között.

062A7340
A Békemeneten kapták lencsevégre a különös jelenetet
Forrás: MTI

Élő közvetítésünket a Békemenetről itt olvashatják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu