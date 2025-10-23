Különös jelenet
Zsinóron rángatják Magyar Pétert – Ursula von der Leyen bábja lett!
A látványos performansz a Békemenet résztvevőinek figyelmét sem kerülte el.
A Nyugati felüljárónál felbukkant egy különös kartonpáros: Ursula von der Leyen és Magyar Péter. Az EU-vezért ábrázoló figura zsinóron mozgatta Magyar Pétert – a performansz gyorsan mémmé vált a Békemenetről készült képek között.
