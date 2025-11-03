2 órája
Januárban, augusztusban és decemberben változhat a naptár – íme a 2026-is munkarend!
Megszületett a döntés! Két négynapos hosszúhétvége is lesz a következő évben. Így alakul majd 2026-os munkarend!
Akár már most eltervezhetjük, miként is tudjuk kivenni a jövőévi szabadságokat, kalkulálhatunk a hosszú hétvégékkel is, ugyanis 2026-ban több ünnepnap hétköznapra esik. Mutatjuk a 2026-os munkarendet, munkaszüneteket, ledolgozandó szombatokat.
Már a jövőév igen jól kezdődik, mivel január 1-je csütörtökre esik, és az utána következő péntek is pihenőnap lesz, így négynapos hétvége várható. Üröm az örömben viszont, hogy ezt majd január 10-én (szombaton) kell ledolgozni.
2026-os munkarend – ünnepek és ledolgozandó szombatok listája
A 2026-os évben több hivatalos munkanap-áthelyezés is érinti a naptárt, melyeket a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete alapján határoztak meg. Ezek célja, hogy az ünnepnapokhoz kapcsolódó munkaszüneti napok hosszú hétvégéket biztosítsanak – ugyanakkor az így kieső munkanapokat máskor, jellemzően szombaton kell ledolgozni.
- Május 1. (péntek) és október 23. (péntek) is automatikusan háromnapos hétvégét biztosít.
- Augusztus 20-a szintén csütörtökre esik, így augusztus 21-e (péntek) is szabadnap lesz, amivel újabb négynapos hétvégét nyerünk. Ezt viszont augusztus 8-án (szombaton) le kell majd dolgoznunk.
- December 24-e hivatalosan nem munkaszüneti nap, de 2026-ban a kormány ezt a csütörtöki napot pihenőnapként jelölte ki, ami azt jelenti, hogy nem kell dolgozni szenteste, viszont helyette december 12-én, szombaton igen.
Hosszúhétvégék 2026-ban
2026-ban több ünnep is hétköznapra esik, így hosszú hétvégéket eredményez. Ilyen például:
- január 1-4. (csütörtöktől vasárnapig) – pihenőnap január 2-án,
- április 3-6. (péntektől hétfőig) – április 5-én, vasárnap lesz húsvét,
- május 1-3. (péntek-vasárnap),
- augusztus 20-23. (csütörtök-vasárnap) – pihenőnap augusztus 21-én,
- október 23-25. (péntek-vasárnap),
- december 24-27. (csütörtök-vasárnap) – pihenőnap december 24-én.
