Black Friday: több mint száz üzlet készül — így hozza ki belőle a legtöbbet, különben pórul jár

A vásárlási láz az amerikai hagyományból nőtte ki magát, és már világszerte a legnagyobb kereskedelmi események közé tartozik. A Black Friday időpontja minden évben a hálaadást követő péntekre esik, amikor a boltok és webáruházak hatalmas kedvezményekkel próbálják magukhoz csábítani a vásárlókat. Több kereskedelmi egység már napokkal előtte elkezdi az akciókat, és sok helyen egész hétvégére, sőt, egész hétre kiterjesztik a leárazásokat – így ma már nem szükséges harcba szállni az utolsó darabokért.

A Black Friday időpontja már ismert!

Íme a Black Friday időpontja Magyarországon!

Idén mintegy 190 üzletben lesz lehetőség élni a több ezer akciós ajánlattal, amelyek között a műszaki cikkektől kezdve a háztartási gépeken át egészen a divatcikkekig szinte minden megtalálható. A hivatalos Black Friday időpontja november 28., de több kereskedő már napokkal korábban meghirdeti kedvezményeit, hogy elkerülje a túlterhelést és a vásárlói rohamot.

Az akcióáradatban szinte minden szektor képviselteti magát – a divattól az elektronikai termékeken át a lakberendezésig. A H&M, az Alza.hu, a Konzolvilág, az iCentre, a Douglas, a Takko, az OBI, a CCC és a Tesco is jelentős kedvezményekkel csábítja a vásárlókat a Black Friday időszakában. A MediaMarkt pedig már a hónap elején megkezdi saját akciósorozatát.

Erre figyeljen a Black Friday alatt

A hatalmas kedvezmények könnyen elragadhatják az embert, ezért érdemes tudatosan vásárolni. A fogyasztóvédelmi szakemberek minden évben felhívják a figyelmet arra, hogy nem minden akció valódi, sok esetben a leértékelés előtti árakat mesterségesen emelik meg. Érdemes a kiszemelt termékek árainak alakulását folyamatosan figyelni, hogy a Black Friday valóban megtakarítást jelentsen, ne csak egy jól hangzó marketingfogást.

– A Gazdasági Versenyhivatal tapasztalatai szerint a Black Fridayt megelőző hetekben a kereskedők számos trükköt alkalmaznak a fogyasztókban fellángoló vásárlási láz kihasználására. Sok esetben jelentős, „akár 80-90 százalékos” kedvezményeket is hirdetnek, melyek csak néhány, vagy sokszor nem is elérhető termékekre vonatkoznak. Előfordul, hogy az akciókat „csaliként”, direkt alacsony készlettel rendelkező termékekre hirdetik meg, vagy sokszor sürgető üzeneteket alkalmaznak, ezzel pszichés nyomást helyezve a vásárlókra – fogalmazta sajtóközleményében a Gazdasági Versenyhivatal, akik mint minden évben, idén is figyelemfelhívó kampányt indítanak az esemény közeledtével.

Ezekkel a módszerekkel kerülhető el az átverés

A GVH azt tanácsolja, hogy a vásárlók az akciós termék megvétele előtt mindenképp győződjenek meg néhány fontos információról: