2 órája
Rákóczifalvára zuhant a Liberátor bombázó – galériával
Nyolcvanegy évvel ezelőtt egy tragikus esemény rázta meg Rákóczifalva határát, amelynek emléke ma is élénken él a helyiekben. A települést végleg a történelem lapjaira írta egy amerikai bombázó végzete.
Nyolcvanegy év telt el, de Rákóczifalván ma is élénken él a történet, amikor egy lángoló amerikai bombázó gép zuhant a földre. A „Damned Yankee” – vagyis az „Átkozott Jenki” nevet viselő B-24H Liberátor 1944. augusztus 20-án indult bevetésre az olaszországi Torretta légibázisról, melynek a Szolnok-Szandai katonai reptér volt a támadás célpontja.
A bevetés és a bombázó végzetes pillanata
Aznap a 484. Bombázó Csoport 825. századának feladata a szolnoki Szandai katonai repülőtér és vasúti csomópont megsemmisítése volt. A Liberátor kötelék szoros alakzatban érkezett a célponthoz, bombaszőnyeget zúdítva a városra és környékére.
Ekkor történt a végzetes hiba. A „Damned Yankee” felett repülő társuk bombája tévedésből a saját alakulat gépére zuhant, közvetlenül a jobb külső motor közelében robbanva. A baráti tűz szinte azonnal halálos ítéletet jelentett: a monstrum lángra kapott, majd Rákóczifalva mellett a földbe csapódott.
A tízfős személyzetből hatan ernyővel ki tudtak ugrani, és hadifogságba estek. Négyen, a bombázótiszt, a gépész, a gömbtorony-lövész és a faroklövész a roncsban maradtak.
Rákóczifalva pokla
Bár a „Damned Yankee” már ledobta bombáit, mire találat érte, a többi gép repeszbombái elérték Rákóczifalvát. A település keleti része percek alatt vérbe és romba borult. Több mint ötven civil halt meg, további százharminc pedig megsebesült.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
A roncs nyomában
A roncsok nagy részét a honvédség elszállította, a maradékot a lakosság hordta el, a földben csak tenyérnyinél nem nagyobb szegecselt lemezek, öntvények, helyenként összeolvadt darabok, 0.50–es ( 12.7mm ) elműködött lőszerhüvelyek, lőszermagok, apróbb patentek maradtak, imitt-amott az eredeti szineket is tartalmazva. Magó Károly a szolnoki reptérről írott könyvében ( Szolnok repüléstörténete 1945–ig RepTár Szolnok Nkft 2018 ) teljes részletességgel ír a bevetésről, lezuhanásról és a helyi történésekről – tudta meg hírportálunk Kiss Norbert helyi kutatótól.
Ennek nyomán kezdtem el személyesen is kutatgatni a gép után 2018-ban.
– mesélt a kezdetekről Kiss Norbert.
Magó Károly repüléstörténeti munkája nyomán kezdett személyes kutatásba. Szemtanút is talált Tóth István helyi lakos személyében, aki megmutatta neki a becsapódás helyét.
Tóth István bácsi, nagy pontossággal meg tudta mutatni, hova estek a gép darabjai.
– idézte fel a kutatás pillanatait.
Fémdetektorral és a földtulajdonosok engedélyével több turnusban járta be a területet. Sikerült két nagyobb roncsmezőt is azonosítania, ahonnan tenyérnyi darabokat, összeolvadt fémet és lőszerhüvelyeket emelt ki.
– A gép java, a szárnyak a motorokkal és a törzs első része jelenlegi tudásom szerint ma már nem kutatható helyre eshetett. Nagyobb roncsdarabok nem várhatóak, a területet a háború után legalább kétszer mélyszántották, többször rigolírozták, azóta is folyamatos a mezőgazdasági művelése – tudtuk meg a részleteket.
Lezuhant bombázóFotók: Beküldött fotók
Norbert ekkor döntött úgy, hogy megépíti a „Damned Yankee” kicsinyített mását makett formájában, az eredeti oldalszámmal és festéssel. Mivel a becenév feliratáról nem maradt fenn fénykép, azt ő maga skiccelte fel szabad kézzel. A makett mellé tablók, roncsdarabok és egy 80 oldalas dokumentáció került, így született meg egy helytörténeti kiállítás.
Közben sikerült felvennie a kapcsolatot a gép másodpilótájának lányával, Susan Robinson Whatley–vel, aki ugyan gépfotót nem tudott adni, de küldött egy csoportképet a legénységről.
A túlélők sorsáról családtagok és hadifogoly-nyilvántartások is megőrizték. A tiszteket a hírhedt Stalag Luft III táborba vitték – ugyanabba, ahonnan a „Nagy szökés” legendája származik. A legénység más része más hadifogolytáborokba került. A négy hősi halottat előbb a falu temette el, majd később exhumálták őket: három Franciaországban, a Lorraine katonai temetőben nyugszik, egyet hazaszállítottak Amerikába.
Nyolcvanegy év múltán
Varsány Művelődési Házban állandó kiállítás idézi meg a „Damned Yankee” történetét. Kiss Norbert kutató és makettezőnek köszönhetően látható a repülőgép kicsinyített mása. Emellett tablók, roncsdarabok és dokumentumok idézik fel az eseményt. A kiállításon megtekinthető másodpilóta lányától származó teljes legénységet bemutató csoportkép is.
Rákóczifalva főterén ma is áll az emlékmű áll, ahol koszorúzással tisztelegnek a civil áldozatok előtt.
A Tisza Cipőgyár remekműveit csodálhatják meg az érdelkődők Martfűn
Beszakadt az út egy hűtőkocsi alatt Karcagon, drámai pillanatokat élt át a sofőr