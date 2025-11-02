Rákóczifalvára zuhant a Liberátor bombázó – galériával

Nyolcvanegy év telt el, de Rákóczifalván ma is élénken él a történet, amikor egy lángoló amerikai bombázó gép zuhant a földre. A „Damned Yankee” – vagyis az „Átkozott Jenki” nevet viselő B-24H Liberátor 1944. augusztus 20-án indult bevetésre az olaszországi Torretta légibázisról, melynek a Szolnok-Szandai katonai reptér volt a támadás célpontja.

Bombázó makettje és roncsdarabjai

Forrás: Beküldött / Kiss Norbert

A bevetés és a bombázó végzetes pillanata

Aznap a 484. Bombázó Csoport 825. századának feladata a szolnoki Szandai katonai repülőtér és vasúti csomópont megsemmisítése volt. A Liberátor kötelék szoros alakzatban érkezett a célponthoz, bombaszőnyeget zúdítva a városra és környékére.

Ekkor történt a végzetes hiba. A „Damned Yankee” felett repülő társuk bombája tévedésből a saját alakulat gépére zuhant, közvetlenül a jobb külső motor közelében robbanva. A baráti tűz szinte azonnal halálos ítéletet jelentett: a monstrum lángra kapott, majd Rákóczifalva mellett a földbe csapódott.

A tízfős személyzetből hatan ernyővel ki tudtak ugrani, és hadifogságba estek. Négyen, a bombázótiszt, a gépész, a gömbtorony-lövész és a faroklövész a roncsban maradtak.

A bombázó gép 10 fős legénységéből 4-en a roncsban maradtak

Fotó: Beküldött / Kiss Norbert

Rákóczifalva pokla

Bár a „Damned Yankee” már ledobta bombáit, mire találat érte, a többi gép repeszbombái elérték Rákóczifalvát. A település keleti része percek alatt vérbe és romba borult. Több mint ötven civil halt meg, további százharminc pedig megsebesült.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A roncs nyomában

A roncsok nagy részét a honvédség elszállította, a maradékot a lakosság hordta el, a földben csak tenyérnyinél nem nagyobb szegecselt lemezek, öntvények, helyenként összeolvadt darabok, 0.50–es ( 12.7mm ) elműködött lőszerhüvelyek, lőszermagok, apróbb patentek maradtak, imitt-amott az eredeti szineket is tartalmazva. Magó Károly a szolnoki reptérről írott könyvében ( Szolnok repüléstörténete 1945–ig RepTár Szolnok Nkft 2018 ) teljes részletességgel ír a bevetésről, lezuhanásról és a helyi történésekről – tudta meg hírportálunk Kiss Norbert helyi kutatótól.