november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lángoló gép

1 órája

Rákóczifalvára zuhant a Liberátor bombázó – galériával

Címkék#Rákóczifalva#bombázó gép#lezuhant repülő#történet

Nyolcvanegy évvel ezelőtt egy tragikus esemény rázta meg Rákóczifalva határát, amelynek emléke ma is élénken él a helyiekben. A települést végleg a történelem lapjaira írta egy amerikai bombázó végzete.

Major Angéla

Nyolcvanegy év telt el, de Rákóczifalván ma is élénken él a történet, amikor egy lángoló amerikai bombázó gép zuhant a földre. A „Damned Yankee” – vagyis az „Átkozott Jenki” nevet viselő B-24H Liberátor 1944. augusztus 20-án indult bevetésre az olaszországi Torretta légibázisról, melynek a Szolnok-Szandai katonai reptér volt a támadás célpontja.

A lezuhant bombázó makettje
Bombázó makettje és roncsdarabjai
Forrás: Beküldött / Kiss Norbert

A bevetés és a bombázó végzetes pillanata

Aznap a 484. Bombázó Csoport 825. századának feladata a szolnoki Szandai katonai repülőtér és vasúti csomópont megsemmisítése volt. A Liberátor kötelék szoros alakzatban érkezett a célponthoz, bombaszőnyeget zúdítva a városra és környékére.

Ekkor történt a végzetes hiba. A „Damned Yankee” felett repülő társuk bombája tévedésből a saját alakulat gépére zuhant, közvetlenül a jobb külső motor közelében robbanva. A baráti tűz szinte azonnal halálos ítéletet jelentett: a monstrum lángra kapott, majd Rákóczifalva mellett a földbe csapódott.

A tízfős személyzetből hatan ernyővel ki tudtak ugrani, és hadifogságba estek. Négyen, a bombázótiszt, a gépész, a gömbtorony-lövész és a faroklövész a roncsban maradtak.

A bombázó gép 10 fős legénységéből 4–en a roncsban maradtak
A bombázó gép 10 fős legénységéből 4-en a roncsban maradtak
Fotó: Beküldött / Kiss Norbert

Rákóczifalva pokla

Bár a „Damned Yankee” már ledobta bombáit, mire találat érte, a többi gép repeszbombái elérték Rákóczifalvát. A település keleti része percek alatt vérbe és romba borult. Több mint ötven civil halt meg, további százharminc pedig megsebesült.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A roncs nyomában

A roncsok nagy részét a honvédség elszállította, a maradékot a lakosság hordta el, a földben csak tenyérnyinél nem nagyobb szegecselt lemezek, öntvények, helyenként összeolvadt darabok, 0.50–es ( 12.7mm ) elműködött lőszerhüvelyek, lőszermagok, apróbb patentek maradtak, imitt-amott az eredeti szineket is tartalmazva. Magó Károly a szolnoki reptérről írott könyvében ( Szolnok repüléstörténete 1945–ig RepTár Szolnok Nkft 2018 ) teljes részletességgel ír a bevetésről, lezuhanásról és a helyi történésekről – tudta meg hírportálunk Kiss Norbert helyi kutatótól.

B–24 Liberátor roncsa
B-24 Liberátor roncsa
Fotó: Beküldött / Kiss Norbert

 

Ennek nyomán kezdtem el személyesen is kutatgatni a gép után 2018-ban.

– mesélt a kezdetekről Kiss Norbert.

Magó Károly repüléstörténeti munkája nyomán kezdett személyes kutatásba. Szemtanút is talált Tóth István helyi lakos személyében, aki megmutatta neki a becsapódás helyét. 

Tóth István bácsi, nagy pontossággal meg tudta mutatni, hova estek a gép darabjai.

 – idézte fel a kutatás pillanatait.

Fémdetektorral és a földtulajdonosok engedélyével több turnusban járta be a területet. Sikerült két nagyobb roncsmezőt is azonosítania, ahonnan tenyérnyi darabokat, összeolvadt fémet és lőszerhüvelyeket emelt ki.

– A gép java, a szárnyak a motorokkal és a törzs első része jelenlegi tudásom szerint ma már nem kutatható helyre eshetett. Nagyobb roncsdarabok nem várhatóak, a területet a háború után legalább kétszer mélyszántották, többször rigolírozták, azóta is folyamatos a mezőgazdasági művelése  – tudtuk meg a részleteket.

Lezuhant bombázó

Fotók: Beküldött fotók

Norbert ekkor döntött úgy, hogy megépíti a „Damned Yankee” kicsinyített mását makett formájában, az eredeti oldalszámmal és festéssel. Mivel a becenév feliratáról nem maradt fenn fénykép, azt ő maga skiccelte fel szabad kézzel. A makett mellé tablók, roncsdarabok és egy 80 oldalas dokumentáció került, így született meg egy helytörténeti kiállítás.

Közben sikerült felvennie a kapcsolatot a gép másodpilótájának lányával, Susan Robinson Whatley–vel, aki ugyan gépfotót nem tudott adni, de küldött egy csoportképet a legénységről.

Damned Yankee bombázó 10 fős legénysége
Damned Yankee bombázó 10 fős legénysége
Fotó: Beküldött / Kiss Norbert

A túlélők sorsáról családtagok és hadifogoly-nyilvántartások is megőrizték. A tiszteket a hírhedt Stalag Luft III táborba vitték – ugyanabba, ahonnan a „Nagy szökés” legendája származik. A legénység más része más hadifogolytáborokba került. A négy hősi halottat előbb a falu temette el, majd később exhumálták őket: három Franciaországban, a Lorraine katonai temetőben nyugszik, egyet hazaszállítottak Amerikába.

Nyolcvanegy év múltán

Varsány Művelődési Házban állandó kiállítás idézi meg a „Damned Yankee” történetét. Kiss Norbert kutató és makettezőnek köszönhetően látható a repülőgép kicsinyített mása. Emellett tablók, roncsdarabok és dokumentumok idézik fel az eseményt. A kiállításon megtekinthető másodpilóta lányától származó teljes legénységet bemutató csoportkép is.

Rákóczifalva főterén ma is áll az emlékmű áll, ahol koszorúzással tisztelegnek a civil áldozatok előtt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu