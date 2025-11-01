Péntek hajnali sokk Szolnokon: megszólalt a tulaj – az őrzött parkoló sem véd

Pénteken reggel minden a megszokottak szerint indult. A büfékocsi bérlője és fia reggel, negyed 6 környékén érkeztek meg a járműhöz, amely lángossal, hot-doggal, tortillával és kávéval kedveskedik a lakosoknak a hétköznapokban. Számtalan helyszínen megfordulnak a vármegyében, gyakran különböző rendezvényeken is árusítják portékáikat. Ami azonban ezen a pénteken fogadta őket, az megdöbbentő volt...

A büfékocsit egy magánparkolóban törték fel

Feltörték a büfékocsit – szinte mindent vittek, ami mozdítható volt

Gulyásné Csajági Renáta, a lángosos büfékocsihoz tartozó háttérkonyha vezetője, és egyben a KókuszCsigusz tulajdonosa avatta be hírportálunkat a részletekbe. Megtudhattuk, hogy amikor október 31-én, 5:15-kor a helyszínre érkező csapat elfordította a kulcsot a büfékocsi ajtaján, már tudták, hogy valami nem stimmel. Minden szekrényajtó tárva nyitva fogadta őket, rengeteg üdítő eltűnt, a kávégéppel, pénztárgéppel és terminállal együtt. Teljesen kifosztották a őket.

– Ami mozdítható volt, az kikerült a büfékocsiból. Megijedtek, ami érthető, hiszen senki sem tudta, ki és mikor nyúlt a dolgaikhoz. Aztán indult a körtelefon, és a rendőrök is megérkeztek – mesélte Renáta. Mint kiderült, a járművet a Hetényi Géza Kórház közelében helyezték el egy magánparkolóban, ennek ellenére feltörték és kifosztották.

Nem volt egyszerű feladatuk a rendőröknek sem

Mint azt Renáta elmondta, a büfékocsikról nehéz ujjlenyomatokat venni. Ezt azzal magyarázta, hogy minden felület valamilyen szinten zsíros, így az ujjlenyomatok sem tapadnak meg kellőképpen, ami megnehezíti a hatóságok munkáját. Az érintett büfékocsi bérlői először Renátát hívták, majd a rendőröket, természetesen mindenkit kihallgattak, és felvették a vallomásokat.

– Ez a kocsi az én háttérkonyhámban szerepel, tehát valamilyen szinten kívülálló vagyok, hiszen bérbe adom, de így engem is érint. Minden bérlő árus közel áll a szívemhez, és mindenben segítek, amiben csak tudok. Örülök annak, hogy én voltam az első, akit felhívtak – részletezte.