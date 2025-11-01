3 órája
Péntek hajnali sokk Szolnokon: megszólalt a tulaj – az őrzött parkoló sem véd
Mire elfordították a kulcsot, már minden világossá vált. Egy büfékocsit törtek fel pénteken Szolnokon. A kár több százezer forint értékű, azonban Gulyásné Csajági Renáta elmondta, hogy nem ez a legnagyobb probléma, amivel szembe kell nézniük.
Pénteken reggel minden a megszokottak szerint indult. A büfékocsi bérlője és fia reggel, negyed 6 környékén érkeztek meg a járműhöz, amely lángossal, hot-doggal, tortillával és kávéval kedveskedik a lakosoknak a hétköznapokban. Számtalan helyszínen megfordulnak a vármegyében, gyakran különböző rendezvényeken is árusítják portékáikat. Ami azonban ezen a pénteken fogadta őket, az megdöbbentő volt...
Feltörték a büfékocsit – szinte mindent vittek, ami mozdítható volt
Gulyásné Csajági Renáta, a lángosos büfékocsihoz tartozó háttérkonyha vezetője, és egyben a KókuszCsigusz tulajdonosa avatta be hírportálunkat a részletekbe. Megtudhattuk, hogy amikor október 31-én, 5:15-kor a helyszínre érkező csapat elfordította a kulcsot a büfékocsi ajtaján, már tudták, hogy valami nem stimmel. Minden szekrényajtó tárva nyitva fogadta őket, rengeteg üdítő eltűnt, a kávégéppel, pénztárgéppel és terminállal együtt. Teljesen kifosztották a őket.
– Ami mozdítható volt, az kikerült a büfékocsiból. Megijedtek, ami érthető, hiszen senki sem tudta, ki és mikor nyúlt a dolgaikhoz. Aztán indult a körtelefon, és a rendőrök is megérkeztek – mesélte Renáta. Mint kiderült, a járművet a Hetényi Géza Kórház közelében helyezték el egy magánparkolóban, ennek ellenére feltörték és kifosztották.
Nem volt egyszerű feladatuk a rendőröknek sem
Mint azt Renáta elmondta, a büfékocsikról nehéz ujjlenyomatokat venni. Ezt azzal magyarázta, hogy minden felület valamilyen szinten zsíros, így az ujjlenyomatok sem tapadnak meg kellőképpen, ami megnehezíti a hatóságok munkáját. Az érintett büfékocsi bérlői először Renátát hívták, majd a rendőröket, természetesen mindenkit kihallgattak, és felvették a vallomásokat.
– Ez a kocsi az én háttérkonyhámban szerepel, tehát valamilyen szinten kívülálló vagyok, hiszen bérbe adom, de így engem is érint. Minden bérlő árus közel áll a szívemhez, és mindenben segítek, amiben csak tudok. Örülök annak, hogy én voltam az első, akit felhívtak – részletezte.
A probléma szinte mindennapos a büfékocsit üzemeltetők számára
Renáta elmondta, nem érti, hogyan fajulhattak idáig a dolgok. Tudja, hogy a lopások mindig is részei voltak a mindennapoknak, és valószínűleg a jövőben sem lesz ez másként. Az viszont komoly nehézséget okoz a büfékocsit üzemeltető vállalkozóknak, hogy alig akad olyan hely, ahol biztonságban hagyhatnák járműveiket anélkül, hogy bűncselekmény áldozatává válnának.
– Nagyon sok helyen van fizetős parkoló, de ezekben is rendszeresen lopnak. Sokszor kamera is van, csak mondjuk egy fa éppen eltakarja. Ez sűrűn előfordul, és országos probléma, hogy javarészt nincsenek kamerával sem őrizve a parkolók, és nem tudjuk biztonságos helyre lerakni a kocsikat. Sajnos ez napi szintű, nemcsak Szolnokon, de mindenhol – fogalmazta meg a hölgy.
Hozzátette: most egy sokkal őrzöttebb helyre vitték a büfékocsit, viszont csak december 31-ig maradhat ott, amíg nem kezdődnek el a felújítási munkálatok a helyszínen. Ezt követően sajnos ismét nem tudnak mit csinálni, ezért is szeretné, ha a problémára valamilyen megoldás születne.
