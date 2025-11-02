Cianidszennyezés, árhullámok, belvíz – Emlékplakettet kapott Buzás Tibor

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Védelmi Bizottság idén is átadta a „Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Védelméért Emlékplakettet”, amelyet olyan szakemberek kaphatnak meg, akik hosszú időn át, kiemelkedő szakmai felelősséggel szolgálták a közösséget. Az idei díjazottak között szerepel Buzás Tibor tűzoltó ezredes, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóhelyettese.

Forrás: jasz.katasztrofavedelem.hu

Az elismerést dr. Berkó Attila, a területi védelmi bizottság elnöke adta át. A gesztus mögött három évtizednél is több, megfeszített munka áll. Buzás Tibor pályája 1990-ben indult, amikor vegyészmérnöki diplomával a kezében belépett a polgári védelem rendszerébe. Azóta hol az áradó Tisza mellett, hol belvízzel sújtott térségekben, hol ipari eredetű szennyezések következményeinek kezelésében szerzett olyan tapasztalatot, amely ma is meghatározza a védekezés módszertanát.

Ott volt az 1999-es és 2006-os tiszai árvízi védekezés frontvonalában, és részt vett a 2000-es cianidszennyezés következtében kialakult krízis kezelésében is. A társszerzőjeként jegyzett szakmai kézikönyvek ma is alapvető tájékozódási pontot jelentenek számos polgári védelmi szakember számára.

Tizenöt éve tölti be a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesi tisztséget Szolnokon, miközben 2002 óta a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség titkára is. Kevés olyan ember van a rendszerben, aki ilyen hosszú időn át, ilyen következetesen, azonos szakmai értékrend mentén állt helyt.