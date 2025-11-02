november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

28 perce

Cianidszennyezés, árhullámok, belvíz – Emlékplakettet kapott Buzás Tibor

Címkék#emlékplakett#Buzás Tibor#elismerés

Az elismerés nem kerülhetett volna jobb helyre. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Védelméért Emlékplakettet idén Buzás Tibor tűzoltó ezredes, a katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóhelyettese vehette át. A szakember több mint három évtizede vesz részt a vármegye biztonságának megszervezésében, az árvízi és ipari katasztrófák elleni védekezésben.

Major Angéla

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Védelmi Bizottság idén is átadta a „Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Védelméért Emlékplakettet”, amelyet olyan szakemberek kaphatnak meg, akik hosszú időn át, kiemelkedő szakmai felelősséggel szolgálták a közösséget. Az idei díjazottak között szerepel Buzás Tibor tűzoltó ezredes, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóhelyettese.

Buzás Tibor 30 éve elkötelezett a pályán
Elismerték Buzás Tibor igazgatóhelyettes évtizedes munkáját
Forrás:  jasz.katasztrofavedelem.hu

Elismerték Buzás Tibor igazgatóhelyettes évtizedes munkáját.

Elismerést kapott Buzás Tibor tűzoltó ezredes

Az elismerést dr. Berkó Attila, a területi védelmi bizottság elnöke adta át. A gesztus mögött három évtizednél is több, megfeszített munka áll. Buzás Tibor pályája 1990-ben indult, amikor vegyészmérnöki diplomával a kezében belépett a polgári védelem rendszerébe. Azóta hol az áradó Tisza mellett, hol belvízzel sújtott térségekben, hol ipari eredetű szennyezések következményeinek kezelésében szerzett olyan tapasztalatot, amely ma is meghatározza a védekezés módszertanát.

Ott volt az 1999-es és 2006-os tiszai árvízi védekezés frontvonalában, és részt vett a 2000-es cianidszennyezés következtében kialakult krízis kezelésében is. A társszerzőjeként jegyzett szakmai kézikönyvek ma is alapvető tájékozódási pontot jelentenek számos polgári védelmi szakember számára.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Tizenöt éve tölti be a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesi tisztséget Szolnokon, miközben 2002 óta a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség titkára is. Kevés olyan ember van a rendszerben, aki ilyen hosszú időn át, ilyen következetesen, azonos szakmai értékrend mentén állt helyt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu