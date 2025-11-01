november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Büntetés

52 perce

Akár félmilliós bírság is lehet belőle, ha így bánsz a csalihalakkal

Címkék#csalihal#nébih#szabályozás

Kevesen tudják, de az állatvédelmi törvény a halakra is kiterjed. A csalihalak tartására, szállítására és felhasználására szigorú szabályok vonatkoznak, hiszen nemcsak az állatok jóléte, hanem a természetes vizek biztonsága is múlhat rajtuk. Aki megszegi az csalihalak szabályait, akár félmillió forintos bírságra is számíthat.

Kiss Ádám

A hazai horgászok és forgalmazók számára is ismert, hogy a csalihalak is a gerinces állatok közé tartoznak, így rájuk is vonatkozik az állatvédelmi törvény. Ez azt jelenti, hogy tartásuk és forgalmazásuk során ugyanazokat az állategészségügyi feltételeket kell betartani, mint a tenyésztett halaknál. Mutatjuk a csalihalak szabályait.

Csalihalak szabályai: ugyanazok az előírások vonatkoznak rájuk, mint az összes gerinces állatra.
Csalihalak szabályai: ugyanazok az előírások vonatkoznak rájuk, mint az összes gerinces állatra
Fotó: Pecaverzum.hu

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) korábbi tájékoztatása szerint a csalihalak más élővízbe kerülése komoly kockázatot jelenthet, mivel különböző állatbetegségeket is terjeszthetnek. Éppen ezért csak olyan forrásból szabad csalihalat vásárolni, ahol a származást igazoló számla vagy szállítólevél mellett víziállat-egészségőri igazolás is rendelkezésre áll – ez bizonyítja, hogy az adott halállomány mentes bizonyos betegségektől.

A Pecaverzum.hu arra is felhívja a figyelmet, hogy a halak tartása során szintén be kell tartani az állatvédelmi előírásokat: el kell kerülni a felesleges fájdalmat és szenvedést, biztosítani kell a faj igényeinek megfelelő mozgásteret, hőmérsékletet, táplálékot és vízminőséget.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A csalihalak szabályai mellett az idegenhonos fajokra vonatkozó előírásokat is be kell tartani

Külön figyelmet igényelnek az idegenhonos halfajok, amelyek árusításuk vagy felhasználásuk során könnyen átkerülhetnek más vízterületekre. Ez nemcsak a helyi ökoszisztémát veszélyezteti, hanem az őshonos halállományt is kiszoríthatja. Éppen ezért a jogszabály kimondja, hogy idegenhonos hallal kizárólag ott szabad csalizni, ahol azt kifogták.

Az inváziós fajokat – mint például a busát, törpeharcsát, ezüstkárászt, naphalat, razbórát vagy amurgébet – tilos visszaengedni a vízbe. Aki ezt a szabályt megszegi, 20 ezertől akár 500 ezer forintig terjedő pénzbírsággal is számolhat.

A Nébih Állami Halászati Szolgálata (ÁHSZ) már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet ezekre a szabályokra, és bár a cikkük öt éve jelent meg, az abban foglaltak ma is teljes mértékben érvényesek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu