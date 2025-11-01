Akár félmilliós bírság is lehet belőle, ha így bánsz a csalihalakkal

A hazai horgászok és forgalmazók számára is ismert, hogy a csalihalak is a gerinces állatok közé tartoznak, így rájuk is vonatkozik az állatvédelmi törvény. Ez azt jelenti, hogy tartásuk és forgalmazásuk során ugyanazokat az állategészségügyi feltételeket kell betartani, mint a tenyésztett halaknál. Mutatjuk a csalihalak szabályait.

Csalihalak szabályai: ugyanazok az előírások vonatkoznak rájuk, mint az összes gerinces állatra

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) korábbi tájékoztatása szerint a csalihalak más élővízbe kerülése komoly kockázatot jelenthet, mivel különböző állatbetegségeket is terjeszthetnek. Éppen ezért csak olyan forrásból szabad csalihalat vásárolni, ahol a származást igazoló számla vagy szállítólevél mellett víziállat-egészségőri igazolás is rendelkezésre áll – ez bizonyítja, hogy az adott halállomány mentes bizonyos betegségektől.

A Pecaverzum.hu arra is felhívja a figyelmet, hogy a halak tartása során szintén be kell tartani az állatvédelmi előírásokat: el kell kerülni a felesleges fájdalmat és szenvedést, biztosítani kell a faj igényeinek megfelelő mozgásteret, hőmérsékletet, táplálékot és vízminőséget.

A csalihalak szabályai mellett az idegenhonos fajokra vonatkozó előírásokat is be kell tartani

Külön figyelmet igényelnek az idegenhonos halfajok, amelyek árusításuk vagy felhasználásuk során könnyen átkerülhetnek más vízterületekre. Ez nemcsak a helyi ökoszisztémát veszélyezteti, hanem az őshonos halállományt is kiszoríthatja. Éppen ezért a jogszabály kimondja, hogy idegenhonos hallal kizárólag ott szabad csalizni, ahol azt kifogták.

Az inváziós fajokat – mint például a busát, törpeharcsát, ezüstkárászt, naphalat, razbórát vagy amurgébet – tilos visszaengedni a vízbe. Aki ezt a szabályt megszegi, 20 ezertől akár 500 ezer forintig terjedő pénzbírsággal is számolhat.

A Nébih Állami Halászati Szolgálata (ÁHSZ) már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet ezekre a szabályokra, és bár a cikkük öt éve jelent meg, az abban foglaltak ma is teljes mértékben érvényesek.