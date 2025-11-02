november 2., vasárnap

„Csokit vagy csalunk!”

2 órája

Rémisztő alakok lepték el Zagyvarékas utcáit, mindannyian egy dolgot akartak – videóval

Zagyvarékast is ellepték a rémisztő alakok. Aggodalomra azonban semmi ok nem volt, a maskarások ugyanis egy dolgot szerettek volna: minél több édességet szerezni. A településen első alkalommal rendezték meg a „Csokit vagy csalunk” halloweeni játékot.

Rimóczi Ágnes

„Csokit vagy csalunk!” Ez a mondat nagyon sokszor elhangzott az elmúlt napokban. Zagyvarékason is élményekkel teli programra várták a helyieket.

Csokit vagy csalunk Zagyvarékas
Már az első alkalom után látszik: a „Csokit vagy csalunk” játék hagyománnyá válhat Zagyvarékason
Forrás:  Beküldött fotó

Igazi őszi hangulat és gyermekkacaj töltötte meg Zagyvarékas utcáit a minap. Első alkalommal rendezték meg a “Csokit vagy csalunk” elnevezésű programot. A játék hatalmas sikert aratott: mintegy 120 gyermek és sok-sok lelkes szülő csatlakozott a közös mókához.

Vidám, közösségi élmény volt 

– A résztvevők jelmezekbe bújva járták a települést és mindenhol elhangzott a jól ismert varázsmondat: „Csokit vagy csalunk!” A gyerekek csillogó szemmel gyűjtötték a finomságokat, a házaknál pedig mosolygós arcok és teli tálak fogadták őket – számolt be a programról a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója.

Rózsa Ibolya hangsúlyozta: a játék célja az volt, hogy a helyi közösség egy vidám, biztonságos és közös élményt kapjon, ahol a gyerekek és a felnőttek egyaránt jól érezhették magukat.

„Csokit vagy csalunk”: hagyomány lehet

– A lelkes fogadtatás pedig már most előrevetíti, hogy a „Csokit vagy csalunk” játék hagyománnyá válhat Zagyvarékason – tette hozzá az intézményvezető.

Az est végére nemcsak a kosarak lettek teli édességgel, hanem a szívek is megteltek örömmel és élményekkel.

 

