Égő fáklyákkal emlékeztek az 1956-os forradalom áldozataira Szolnokon – galériával

Fáklyás felvonulással emlékeztek az 1956-os forradalom áldozataira november 4-én, kedden a vármegyeszékhelyen.

Az emlékező tömeg a Tiszai hajósok teréről indult égő fáklyákkal az '56-osok tere felé. A résztvevők az ünnepségen elhelyezték a mécseseiket és fáklyáikat az emlékműnél.