Felvonulás

1 órája

Égő fáklyákkal emlékeztek az 1956-os forradalom áldozataira Szolnokon – galériával

Címkék#fáklya#forradalom#mécses#megemlékezés

A tiszteletadás lángjának fénye borította be Szolnokot kedden este.

Nagy Balázs
Fotó: Nagy Balázs

Fáklyás felvonulással emlékeztek az 1956-os forradalom áldozataira november 4-én, kedden a vármegyeszékhelyen.

Az emlékező tömeg a Tiszai hajósok teréről indult égő fáklyákkal az '56-osok tere felé. A résztvevők az ünnepségen elhelyezték a mécseseiket és fáklyáikat az emlékműnél.

Fáklyás felvonulás Szolnokon, 2025

Fotók: Nagy Balázs

 

