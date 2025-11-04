Felvonulás
1 órája
Égő fáklyákkal emlékeztek az 1956-os forradalom áldozataira Szolnokon – galériával
A tiszteletadás lángjának fénye borította be Szolnokot kedden este.
Fotó: Nagy Balázs
Fáklyás felvonulással emlékeztek az 1956-os forradalom áldozataira november 4-én, kedden a vármegyeszékhelyen.
Az emlékező tömeg a Tiszai hajósok teréről indult égő fáklyákkal az '56-osok tere felé. A résztvevők az ünnepségen elhelyezték a mécseseiket és fáklyáikat az emlékműnél.
Fáklyás felvonulás Szolnokon, 2025Fotók: Nagy Balázs
