Ezt ne csinálja a Halloween tökkel az ünnepek után! Mutatjuk, milyen hatásai vannak

Címkék#tökfaragás#halloween tök#komposztálás

A halloween elmaradhatatlan családi mókája a tökfaragás. A félelmetes, vicces vagy éppen meghökkentő halloween tök az ünnepei dekoráció koronája – de mit csináljunk vele, ha már elmúlt az ünnep – és főleg mit ne csináljunk semmiképp?

Avar Vanda

A tökfaragás a halloween egyik legjobb családi bulija, ahol a szárnyalhat a kreativitás. Az ünnepek után azonban a halloween tök pár nap alatt megszottyad, elpuhul, rémisztő mosolya összeesik és kezd egy foghíjas öregemberre hasonlítani. De mielőtt együttérzőn utolsó útjára kísérnénk a kukához,  érdemes tudni: van, amit megtehetünk „vele”– és van, amit semmiképp sem szabad.

halloween tök
Mi legyen a halloween tök sorsa, ha már kiszolgált? 
Fotó: Illés Anita / Forrás: Illusztráció

Mit ne tegyünk a halloween tök maradványaival?

Az utóbbi években több természetvédelmi szervezet is arra kéri az embereket, hogy ne tegyék ki a halloweeni tököket a vadon élő állatoknak. Bár elsőre ártalmatlannak tűnik, a napokig kint álló tök erjedni kezd, penészes lesz, és gyomorproblémákat okozhat a sünöknek, madaraknak, rókáknak. Sok dekoráció ráadásul gyertyamaradványt, fűszert, festéket vagy lakkot is tartalmaz – ezek mind károsak lehetnek az állatokra. A kihelyezett tök ráadásul odavonzza a rágcsálókat és a vaddisznókat, amik a települések szélére szoknak az élelem reményében. 

Így jó szándék ide vagy oda: a természetnek azzal segítünk, ha a maradékot nem rakjuk ki az állatoknak.

Mit kezdjünk a halloween tökkel az ünnepek után? 

A legjobb megoldás, ha a tök a komposztban végzi. Természetes anyag, így remekül lebomlik, és tápanyagot ad a talajnak. Ha nincs saját komposztunk, a legtöbb településen a zöldhulladékgyűjtőbe is betehetjük. Csak arra figyeljünk, hogy a gyertyaviasztól, festéktől, csillámtól megszabadítsuk, mielőtt beledobjuk.

A menthető darabokból akár még főzhetünk is valamit: ha a tök nem volt faragva, vagy csak rövid ideig állt hűvös helyen, a húsából még készülhet leves, püré, sütemény. A magokat kimosva, kiszárítva és megpirítva egészséges rágcsálnivaló is lehet – ez már inkább a konyhai újrahasznosítás kategóriája, de legalább nem vész kárba semmi.

A Halloween tök tehát nem szemét: komposztban, zöldhulladékban vagy a konyhában a helye – de az erdő és az állatok jobban járnak, ha nem akarjuk őket ezzel megetetni.


 

