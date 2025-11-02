Városüzemeltetés és adományok: kész a Hősök temetője kerítése Tiszaföldváron

Tiszaföldváron a Hősök temetője megszépült, a kerítése hosszú idő után megújult. A kezdeményezője Ködmön Anita önkormányzati képviselő volt, aki a halottak napjára szerette volna méltó állapotba hozni a sírkertet.

Közösségi összefogásnak köszönhetően megújult a tiszaföldvári Hősök temetője

Fotó: beküldött/Ködmön Anita

A Hősök temetője összefogásnak köszönhetően újult meg

– Rendszeresen járok a temetőbe, és láttam, hogy a drótkerítés régen volt felújítva, benőtte a növényzet, nem volt méltó azokhoz, akik itt nyugszanak – mondta hírportálunknak a képviselő.

A kaput már korábban felújították, és most a temetőt körülvevő kerítést is teljesen kicserélték. A régi drótkerítés eltávolítása és az új felépítése, a terep megtisztítása a Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. kitartó, színvonalas munkájának köszönhető.

A kapu bejárati része fehér kavicsborítást kapott, és bár a kerítés már teljesen elkészült, a környezet szépítése, parkosítása a jövő héten folytatódik. – A kerítés mellé korallberkenyét ültetnek, a temető útig vezető szakaszt vérszilvafa sora díszíti majd, és az úrnás sírok közé kavicsos út készül – árulta el a képviselő.

A beruházás finanszírozásának alapját Ködmön Anita képviselői adta. – Szerettem volna, hogy a temetőben mindenki méltó módon tudjon megemlékezni – fogalmazott.

Ám a keret önmagában kevés lett volna, ezért a helyi közösség összefogott a nemes ügy érdekében. Képviselőtársak, helyi vállalkozók és lakosok ajánlották fel a támogatásukat.

Vállalkozások is hozzájárultak a felújításhoz

– Nagy Ferenc és a Nagy és Társa Kft. jelentős mennyiségben adományoztak cementet, sódert és fehér kavicsot, több képviselőtárs is saját keretéből járult hozzá a felújításhoz és számos támogató, köztük Hasznosné Rab Erzsébet, Gődér Gábor, Cseuz Zsolt, Tóth Mihály és Tóth Mihályné, valamint Juhász Fekete Norbert is segítette a kezdeményezést. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki mellém állt ebben a kezdeményezésben. A Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. dolgozói rengeteget dolgoztak, és a vállalkozók segítsége nélkül nem tudtuk volna időben befejezni. Sokak közös munkája ez. Megható volt érezni, hogy mindannyiunknak fontos a hősök, és a temetőben nyugvók emléke – mondta a képviselő.