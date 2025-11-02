Rekordszámú jelentkező az idei ceglédi nyugdíjas vetélkedőn

Cegléd város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint ezúttal a város nevezetes épületei kerültek a vetélkedő fókuszába, amelyre minden eddiginél több csapat nevezett be az idén. A feladatokat finom falatok mellett oldották meg. A versenyben résztvevő nyugdíjasok ajándékot kaptak.

Vetélkedőn vettek részt a ceglédi nyugdíjasok

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala