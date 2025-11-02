november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudáspróba

1 órája

Rekordszámú jelentkező az idei ceglédi nyugdíjas vetélkedőn

Címkék#Idősek Hónapja#verseny#nyugdíjas

Az Idősek Hónapja alkalmából vetélkedőt rendeztek a ceglédi nyugdíjasok számára. Idén kimagasló volt a jelentkezők száma.

Nyitrai Fanni

Cegléd város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint ezúttal a város nevezetes épületei kerültek a vetélkedő fókuszába, amelyre minden eddiginél több csapat nevezett be az idén. A feladatokat finom falatok mellett oldották meg. A versenyben résztvevő nyugdíjasok ajándékot kaptak.

idősek hónapja Cegléd
Vetélkedőn vettek részt a ceglédi nyugdíjasok
Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu