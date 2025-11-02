Tudáspróba
1 órája
Rekordszámú jelentkező az idei ceglédi nyugdíjas vetélkedőn
Az Idősek Hónapja alkalmából vetélkedőt rendeztek a ceglédi nyugdíjasok számára. Idén kimagasló volt a jelentkezők száma.
Cegléd város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint ezúttal a város nevezetes épületei kerültek a vetélkedő fókuszába, amelyre minden eddiginél több csapat nevezett be az idén. A feladatokat finom falatok mellett oldották meg. A versenyben résztvevő nyugdíjasok ajándékot kaptak.
Ezt ne hagyja ki!Találkozó
2025.10.31. 11:13
„Önök írták a kórház történetét” – ünnepi találkozó a karcagi nyugdíjasoknak – galériával
Ezt ne hagyja ki!Biztonság
2025.10.31. 06:00
Jól öltözött házalók járják Öcsödöt, ravasz módszerekkel csapják be az időseket
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre