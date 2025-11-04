november 4., kedd

Gaszromegméretés

Micsoda siker! A kunhegyesi Kalmár Zsolt ismét a legjobbak között

Júniusban végzett a kisújszállási Illéssy Sándor Baptista Középiskolában vendégtéri szaktechnikusként, és azóta munka mellett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szőlész-borász szakán tanul. Kalmár Zsolt most újabb szakmai sikert ért el!

Daróczi Erzsébet

Kalmár Zsolt – egykor illéssysként – több alkalommal bizonyította rangos szakmai versenyeken tudását, például 2024-ben a nemzeti EuroSkills döntőse volt és elnyerte a magyar gasztronómiai bajnok címet is. Jeleskedett éveken át a kisújszállási Illéssy Gasztro Kupán és a szolnoki Pelikán Kupán is. Most a Young Talent Escoffier (Fiatal Escoffier Tehetségek) verseny európai selejtezőjén az előkelő 3. helyezést érte el október 31-én Londonban.

Kalmár Zsolt tarolt a versenyen
Kalmár Zsolt büszkén vette át oklevelét
Fotó: Horváth Ferenc

Kalmár Zsolt sikeresen teljesített a Young Talent Escoffier versenyen

A versenyen barista, mixer és élőmunkás feladatok vártak Zsoltra. A ciprusi, luxemburgi és svájci versenytársaival együtt egy nagyon színvonalas versenyt vívtak, melynek tétje a 2026-os világdöntőbe jutás volt.

A versenyre egykori szakoktatója, Horváth Ferenc – aki maga is Escoffier-lovag – kísérte el, de szükség volt szponzorokra is. A versenyt megtisztelte Péntek Tamás, a londoni Magyar Nagykövetség séfje is.

Kunhegyesen, szüleinél értük telefonon utol Zsoltot, aki tulajdonképpen most kezdi felfogni, milyen szép újabb szakmai sikert ért el. Számára a versenyen való részvétel is már nagyon nagy megtiszteltetés volt.

– A legnehezebb feladatot számomra az idegen konyha felszereltsége és az étterem működési rendje jelentette, utóbbi jelentősen eltért a hazaitól. Nehéz volt beleszoknom, megfelelnem a zsűrinek és mellette időre teljesíteni minden feladatot. Az, hogy angolul kellett beszélni nem okozott gondot, majdnem tökéletesen beszélem a nyelvet. A munkahelyemen is vendégeink 80-90 százaléka külföldi, itt inkább az volt a nehézség, hogy nem nagyon jutott idő a vendégekkel beszélgetni, társalogni. A felszolgálás során igyekeztem mosolyt csalni az én asztalomnál ülő négy középkorú vendégem arcára ebben a kis időmben is – talán ez ment a legkönnyebben – mondta hírportálunknak a fiatalember.

Toldi Attila főigazgatótól megtudtuk, Zsolt hamarosan élménybeszámolót is tart volt iskolájában.

Kalmár Zsolt nemzetközi szakmai sikere

Fotók: Horváth Ferenc

 

