Micsoda siker! A kunhegyesi Kalmár Zsolt ismét a legjobbak között
Júniusban végzett a kisújszállási Illéssy Sándor Baptista Középiskolában vendégtéri szaktechnikusként, és azóta munka mellett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szőlész-borász szakán tanul. Kalmár Zsolt most újabb szakmai sikert ért el!
Kalmár Zsolt – egykor illéssysként – több alkalommal bizonyította rangos szakmai versenyeken tudását, például 2024-ben a nemzeti EuroSkills döntőse volt és elnyerte a magyar gasztronómiai bajnok címet is. Jeleskedett éveken át a kisújszállási Illéssy Gasztro Kupán és a szolnoki Pelikán Kupán is. Most a Young Talent Escoffier (Fiatal Escoffier Tehetségek) verseny európai selejtezőjén az előkelő 3. helyezést érte el október 31-én Londonban.
Kalmár Zsolt sikeresen teljesített a Young Talent Escoffier versenyen
A versenyen barista, mixer és élőmunkás feladatok vártak Zsoltra. A ciprusi, luxemburgi és svájci versenytársaival együtt egy nagyon színvonalas versenyt vívtak, melynek tétje a 2026-os világdöntőbe jutás volt.
A versenyre egykori szakoktatója, Horváth Ferenc – aki maga is Escoffier-lovag – kísérte el, de szükség volt szponzorokra is. A versenyt megtisztelte Péntek Tamás, a londoni Magyar Nagykövetség séfje is.
Kunhegyesen, szüleinél értük telefonon utol Zsoltot, aki tulajdonképpen most kezdi felfogni, milyen szép újabb szakmai sikert ért el. Számára a versenyen való részvétel is már nagyon nagy megtiszteltetés volt.
– A legnehezebb feladatot számomra az idegen konyha felszereltsége és az étterem működési rendje jelentette, utóbbi jelentősen eltért a hazaitól. Nehéz volt beleszoknom, megfelelnem a zsűrinek és mellette időre teljesíteni minden feladatot. Az, hogy angolul kellett beszélni nem okozott gondot, majdnem tökéletesen beszélem a nyelvet. A munkahelyemen is vendégeink 80-90 százaléka külföldi, itt inkább az volt a nehézség, hogy nem nagyon jutott idő a vendégekkel beszélgetni, társalogni. A felszolgálás során igyekeztem mosolyt csalni az én asztalomnál ülő négy középkorú vendégem arcára ebben a kis időmben is – talán ez ment a legkönnyebben – mondta hírportálunknak a fiatalember.
Toldi Attila főigazgatótól megtudtuk, Zsolt hamarosan élménybeszámolót is tart volt iskolájában.
Kalmár Zsolt nemzetközi szakmai sikereFotók: Horváth Ferenc
