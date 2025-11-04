Elege lett a kertvárosiaknak, gyűjtenének is a saját biztonságukért

Sorozatos betörések, ellopott ékszerek, feldúlt otthonok – az utóbbi hónapokban egyre több kertvárosi lakos érezte úgy, hogy valami nagyon nincs rendben a környéken. A lakók biztonságérzete megingott, és most úgy tűnik, jön a válasz: dr. Sámson László, a körzet önkormányzati képviselője térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszer kiépítését kezdeményezte a polgármesteri hivatalnál. A cél, hogy visszaálljon a közbiztonság a Kertvárosban.

Kamerákkal állítanák vissza rendet, miután megrendült a közbiztonság a Kertvárosban

Fotó: Illusztráció / Mogyorósi Zsolt (MW-archív)

Romlott a közbiztonság a Kertvárosban

A Kertvárosban korábban is történt több kellemetlen eset, de a szeptemberi betörés volt talán az utolsó csepp a pohárban – fényes nappal, alig fél óra alatt vitték el egy lakó ékszereit és készpénzét az otthonából a besurranó tolvajok. Azóta a környéken sokan nem érzik magukat biztonságban, amit tovább rontanak a fel-felbukkanó gyanús ismeretlenek, akik házakba kopogtatva érdeklődnek az ott élők hogyléte felől – mindenféle egyéb kontextus nélkül.

Ebből lett elege a Kertváros lakóinak, amit jeleztek is dr. Sámson Lászlónak, a terület képviselőjének.

A képviselő megoldás gyanánt négy kulcsfontosságú ponton javasolt kamerákat telepíteni a biztonság érdekében: a Debreceni út, a Holt-Tiszapart és a Gagarin utca környékén, valamint a Szellő és Kertész utcák bekötéseinél. Ezek a helyek mind a Kertváros „bejáratai”, vagyis ha ott figyel a kamera, minden bejövő és kimenő mozgás követhető lenne.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A tervek szerint rendszámfelismerő és nagyfelbontású fix kamerák kerülnének ki, melyek nemcsak visszatartó erőt jelentenének, de segíthetnék a rendőrséget a bűncselekmények felderítésében is. A moduláris rendszer pedig később bővíthető is lenne így a városi hálózathoz is hozzá lehet illeszteni.

A lakók is beszállnának a költségekbe

A Kertvárosban élőknek már annyira elegük van, hogy akár anyagilag is beszállnának a kamerarendszer telepítésébe, csak álljon vissza a korábban megszokott biztonság. Dr. Sámson László a polgármesteri hivatalnak és a jegyzőnek írt hivatalos levelében sürgős elbírálást kért az ügyben.