Emlékszel a hét eseményeire? Kvízünk kitöltésével kiderítheted!

Emlékszel a hét legfontosabb eseményeire? Mennyire figyeltél a részletekre? Most tesztelheted tudásodat, ugyanis jelen kvízünkben összegyűjtöttük a hét a legolvasottabb híreit. Tedd próbára a memóriád és derítsd ki, hogy mennyire vagy képben a Jászkunság eseményeivel!

Dobos Zsófia Tünde

Eltelt egy újabb mozgalmas hét a vármegyénkben, és eseményekből, érdekes hírekből ezúttal sem volt hiány. Töltsd ki a kvízünket és derítsd ki, hogy mennyire figyeltél az aktualitásokra!

1.
Hol történt halálos baleset?
2.
Mikor kell a téli abroncsokat cserélni?
3.
Miért tett ki felhívász a szolnoki rendőrség?
4.
Milyen brutális eset történt Tiszaburán?
5.
Kik ellen lépett pályára a paksi csapat?

 

 

 

