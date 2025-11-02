Kvíz 23 perce

Emlékszel a hét eseményeire? Kvízünk kitöltésével kiderítheted!

Emlékszel a hét legfontosabb eseményeire? Mennyire figyeltél a részletekre? Most tesztelheted tudásodat, ugyanis jelen kvízünkben összegyűjtöttük a hét a legolvasottabb híreit. Tedd próbára a memóriád és derítsd ki, hogy mennyire vagy képben a Jászkunság eseményeivel!

1. Hol történt halálos baleset? Szolnokon Helyes válasz Rossz válasz Újszászon Helyes válasz Rossz válasz Rákóczifalván Helyes válasz Rossz válasz Törökszentmiklóson Helyes válasz Rossz válasz 2. Mikor kell a téli abroncsokat cserélni? Amikor tartósan 7 fok alá esik a hőmérséket Helyes válasz Rossz válasz December első hetében Helyes válasz Rossz válasz A hivatalos téli évszakforduló idején Helyes válasz Rossz válasz November 28-tól Helyes válasz Rossz válasz 3. Miért tett ki felhívász a szolnoki rendőrség? Mert cserbenhagyásos gázolás gyanúsítottja Helyes válasz Rossz válasz Mert lopott az egyik helyi kisboltból Helyes válasz Rossz válasz Mert hamis bejelentést tett Helyes válasz Rossz válasz Mert fellökött egy rolleres fiút Helyes válasz Rossz válasz 4. Milyen brutális eset történt Tiszaburán? Megkötöztek és a folyóba dobtak egy kutyát Helyes válasz Rossz válasz Halálos gázolás történt Helyes válasz Rossz válasz Megtámadta és megszúrta vendégét egy férfi Helyes válasz Rossz válasz Nem történt semmi Helyes válasz Rossz válasz 5. Kik ellen lépett pályára a paksi csapat? Szolnoki MÁV FC Helyes válasz Rossz válasz Martfűi LSE Helyes válasz Rossz válasz Karcagi SC Helyes válasz Rossz válasz Szajol KLK Helyes válasz Rossz válasz

