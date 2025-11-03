november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelmeztetés

2 órája

Ablakon át tört ki a pokol, a téli szezon első lakástüze a jászsági tűzoltók szerint is félelmetes volt – videóval

Címkék#fűtési szezon#tűzeset#szoljon videó#kémény#gáz#láng

Lángok csaptak fel egy családi háznál Erken. A helyszínre a Jászárokszállási Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság szakemberei is kivonultak. A lakástűz ismét rámutat arra, mennyire fontos a fűtési szezon előtti szakszerű ellenőrzés.

Nyitrai Fanni

A jászárokszállási és hevesi tűzoltók vonultak ki a tűzeset helyszínére, ahol a beavatkozást dokumentálták is, hiszen a lakástűz Erken figyelmeztető példa lehet arra, hogy a megelőzés és az időben elvégzett karbantartás életet és értékeket menthet.

Lakástűz Erken
Lakástűz Erken: a fűtési szezon első áldozata lett a családi ház
Forrás:  Illusztráció / MW archív

Lakástűz Erken: ez okozta a pusztítást 

A tűzoltók által közzétett felvételeken látható, ahogyan a családi ház egyik ablakából füst és lángok csapnak ki – még az ereszcsatorna is füstöt hányt a forróságtól. A helyszínen dolgozó szakemberek több vízsugárral oltották a tüzet, amely időközben a tetőszerkezetre is átterjedt. A keletkezett károk szemmel láthatóan is hatalmasak: a falak megfeketedtek, az egyik szoba plafonja szinte teljesen megsemmisült, és a földet vastagon borították a törmelékek.

– Az idei fűtési szezon első áldozata egy Erki családi ház volt. Kérjük figyeljenek a tüzelő berendezések állapotára, helyes használatára, valamint a füst elvezetőkre, kéményekre! – hívta fel a figyelmet a Jászárokszállási Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság.

Fontos a szakszerű ellenőrzés a szezon előtt

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság rendszeresen felhívja a figyelmet arra, hogy a fűtési szezon előtt érdemes szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközöket, és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményeket. A fűtőeszközök hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, és meghibásodásuk lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez vezethet. A kéményt gázzal működő fűtési rendszer esetén kétévente, fával vagy más szilárd tüzelővel működő berendezések esetén évente egyszer célszerű kéményseprővel megnézetni.

A társasházak esetében a kéményseprők automatikusan elvégzik az ellenőrzést, a családi házak tulajdonosainak azonban időpontot kell egyeztetniük az ingyenes vizsgálathoz. Időpontfoglalásra kétféle módon van lehetőség: telefonon a 1818-as számon, ahol a menüben az 1-es, 9-es, majd ismét az 1-es gombot kell megnyomni, vagy online a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu oldalon, az „Online ügyintézés / Időpontfoglalás” menüpont alatt.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Így tárolható biztonságosan a tüzelő

– A fűtési szezonban nemcsak a kémény és a fűtőeszköz biztonságos állapotára kell ügyelni, hanem az éghető anyagok tárolására is. A tűzifát ne a kazánházban, illetve ne abban a helyiségben tárolják, ahol a fűtőeszköz található. Csak annyi tűzifát érdemes a kandallóval, kályhával vagy kazánnal egy helyiségben tartani, amennyi néhány órára elegendő. Ezt a famennyiséget is a fűtőeszköztől biztonságos távolságra kell elhelyezni – hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a legújabb közleményben.

Érdemes a fűtésnél is körültekintően eljárni: soha ne használjunk hulladékot, nedves vagy kezelt fát, mert ezek fokozzák a korom- és kátránylerakódást, ami kéménytüzet okozhat. A biztonság érdekében ajánlott szén-monoxid- és füstérzékelőt is felszerelni, hogy időben észlelhető legyen a veszély.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu