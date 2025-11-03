Ablakon át tört ki a pokol, a téli szezon első lakástüze a jászsági tűzoltók szerint is félelmetes volt – videóval

A jászárokszállási és hevesi tűzoltók vonultak ki a tűzeset helyszínére, ahol a beavatkozást dokumentálták is, hiszen a lakástűz Erken figyelmeztető példa lehet arra, hogy a megelőzés és az időben elvégzett karbantartás életet és értékeket menthet.

Lakástűz Erken: a fűtési szezon első áldozata lett a családi ház

Lakástűz Erken: ez okozta a pusztítást

A tűzoltók által közzétett felvételeken látható, ahogyan a családi ház egyik ablakából füst és lángok csapnak ki – még az ereszcsatorna is füstöt hányt a forróságtól. A helyszínen dolgozó szakemberek több vízsugárral oltották a tüzet, amely időközben a tetőszerkezetre is átterjedt. A keletkezett károk szemmel láthatóan is hatalmasak: a falak megfeketedtek, az egyik szoba plafonja szinte teljesen megsemmisült, és a földet vastagon borították a törmelékek.

– Az idei fűtési szezon első áldozata egy Erki családi ház volt. Kérjük figyeljenek a tüzelő berendezések állapotára, helyes használatára, valamint a füst elvezetőkre, kéményekre! – hívta fel a figyelmet a Jászárokszállási Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság.

Fontos a szakszerű ellenőrzés a szezon előtt

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság rendszeresen felhívja a figyelmet arra, hogy a fűtési szezon előtt érdemes szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközöket, és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményeket. A fűtőeszközök hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, és meghibásodásuk lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez vezethet. A kéményt gázzal működő fűtési rendszer esetén kétévente, fával vagy más szilárd tüzelővel működő berendezések esetén évente egyszer célszerű kéményseprővel megnézetni.

A társasházak esetében a kéményseprők automatikusan elvégzik az ellenőrzést, a családi házak tulajdonosainak azonban időpontot kell egyeztetniük az ingyenes vizsgálathoz. Időpontfoglalásra kétféle módon van lehetőség: telefonon a 1818-as számon, ahol a menüben az 1-es, 9-es, majd ismét az 1-es gombot kell megnyomni, vagy online a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu oldalon, az „Online ügyintézés / Időpontfoglalás” menüpont alatt.

Így tárolható biztonságosan a tüzelő

– A fűtési szezonban nemcsak a kémény és a fűtőeszköz biztonságos állapotára kell ügyelni, hanem az éghető anyagok tárolására is. A tűzifát ne a kazánházban, illetve ne abban a helyiségben tárolják, ahol a fűtőeszköz található. Csak annyi tűzifát érdemes a kandallóval, kályhával vagy kazánnal egy helyiségben tartani, amennyi néhány órára elegendő. Ezt a famennyiséget is a fűtőeszköztől biztonságos távolságra kell elhelyezni – hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a legújabb közleményben.