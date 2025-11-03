Belóg a zónába a falu egyik csücske, rendkívüli intézkedéseket rendeltek el

Mint ahogyan arról tájékoztattuk az olvasókat múlt héten, Tiszajenőn, egy pecsenyekacsa-telepen madárinfluenza-vírust regisztráltak, melyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is megerősített. A fertőzött területen nagyjából 20 ezer szárnyas érintett, ezért a gazdaság felszámolása azonnal megkezdődött. A telep 3 kilométeres körzetében védőkörzetet alakítottak ki, míg 10 kilométeres hatótávolságban megfigyelési körzet került felállításra.

A Tiszajenőről kiinduló madárinfluenza következtében számos város és falu került be a megfigyelési körzetbe

Madárinfluenza járvány Szolnok térségében

A hatóságok Tiszajenő 3 kilométeres körzetében kijelölték a védőkörzetet a H5N1 fertőzés megállapítását követően, továbbá több környező települést felügyeleti körzetté minősítettek, köztük Kőröstetétlent, Cibakházát, Martfűt, Nagyrévet, Rákóczifalvát, Rákócziújfalut, Tiszaföldvárt, és Jászkarajenőt is. Számos településen, így Kőröstetétlenen is, márciustól kezdődően egészen május 23-ig szintén korlátozás volt érvényben, miután Törtelen szintén kimutatták a madárinfluenza-vírust.

A község polgármestere, Pásztor Roland megkeresésünkre elmondta, hogy a korábbi korlátozásokat is minden lakos tudomásul vette, hiszen közös érdek az, hogy a fertőzés ne terjedjen tovább. A területen egyébként nincs baromfi telep, sem pedig nagyobb szárnyasokkal foglalkozó gazdaság.

A teljes közigazgatási területre kiterjed a megfigyelés

– Most éppen, hogy belecsúsztunk a határba. A település közigazgatási területének egyik pontja beleesik a tíz kilométeres megfigyelési körzetbe, így az intézkedés a teljes községre érvényes, beleértve a külterületeket is. Ennek megfelelően táblákat helyezünk ki, és a lakosság számára bejelentési kötelezettség lép érvénybe – tájékoztatott Pásztor Roland, Kőröstetétlen polgármestere.

Hozzátette, a bejelentéshez szükséges elérhetőségeket a község hivatalos oldalán is közölték, melyek a következők:

[email protected];

06 53 311 929;

06 20 556 4077.

Nemcsak az élő, de az elhullott baromfikat is be kell jelenteni

A község hivatalos oldalán közzétett tájékoztatás szerint minden kőröstetétleni lakosnak, valamint a külterületi tanyákon élőknek is bejelentési kötelezettségük van. Ez alól a saját fogyasztásra tartott állatok sem jelentenek kivételt, és az elhullott példányokat is be kell jelenteni.

