Autóval ütközött a Szolnokra tartó vonat, jelentős késésekre kell számítani a vonalon
Egyes szakaszokon pótlóbuszokat indított a vasúti szolgáltató.
A Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonalon történt baleset miatt a vonatok késése 30–60 perc is lehet, és pótlóbuszos közlekedésre is számítani kell. A kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes az utazást a szokásosnál korábban megkezdeni.
Bevezetett forgalmi rend:
- Kőbánya-Kispest – Vecsés között nem közlekednek vonatok, ezen a szakaszon pótlóbuszokkal utazhatnak
- Vecsés-Cegléd között a Z50-es vonatokkal utazhatnak, melyek ezen a szakaszon minden állomáson és megállóhelyen megállnak
- A Cívis InterRégió vonatok csak Monor – Debrecen/Nyíregyháza között közlekednek
- A Napfény InterCity vonatok csak Cegléd-Szeged között közlekednek
Az előzményekről annyit, hogy a Nyugati pályaudvarról 4:50-kor Szolnokra indult Z50-es (2630-as) vonat Ferihegy után összeütközött egy autóval, ezért Pestszentlőrinc és Vecsés között átmenetileg szünetel a vonatforgalom mindkét vágányon.
