november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MÁV

1 órája

Autóval ütközött a Szolnokra tartó vonat, jelentős késésekre kell számítani a vonalon

Címkék#vonatbaleset#MÁV#vasút

Egyes szakaszokon pótlóbuszokat indított a vasúti szolgáltató.

Kiss Ádám

A Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonalon történt baleset miatt a vonatok késése 30–60 perc is lehet, és pótlóbuszos közlekedésre is számítani kell. A kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes az utazást a szokásosnál korábban megkezdeni.

máv baleset
Baleset történt a forgalmas vasútvonalon, jelentős késésekre kell számítani
Fotó: Máté Krisztián

Bevezetett forgalmi rend:

  • Kőbánya-Kispest – Vecsés között nem közlekednek vonatok, ezen a szakaszon pótlóbuszokkal utazhatnak
  • Vecsés-Cegléd között a Z50-es vonatokkal utazhatnak, melyek ezen a szakaszon minden állomáson és megállóhelyen megállnak
  • A Cívis InterRégió vonatok csak Monor – Debrecen/Nyíregyháza között közlekednek
  • A Napfény InterCity vonatok csak Cegléd-Szeged között közlekednek

Az előzményekről annyit, hogy a Nyugati pályaudvarról 4:50-kor Szolnokra indult Z50-es (2630-as) vonat Ferihegy után összeütközött egy autóval, ezért Pestszentlőrinc és Vecsés között átmenetileg szünetel a vonatforgalom mindkét vágányon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu