Mikor kóstolhatjuk? Közel a Meki-nyitás

Ahogyan arról júliusban beszámoltunk, újabb város került fel az egyik legnépszerűbb gyorséttermi lánc, a „Meki” hazai térképére. A McDonald's Cegléden várja majd vendégeit hamarosan. A helyszínen már áll az ikonikus arany ív, és javában zajlanak az előkészületek.

McDonald's Cegléd: már nem kell sokat várni

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

McDonald's Cegléd: hamarosan megnyílik!

A gyorsétteremlánc hazai hálózata lendületesen fejlődik, melynek köszönhetően hamarosan egy ceglédi egység is felépül, és közeledik a megnyitó. Ez a tervek szerint többtucatnyi új munkahelyet biztosít majd, a kivitelezés pedig több mint 100 szakember összehangolt munkájával zajlik. A ceglédi egység üzemeltetésére Héjja Péter franchise partnerüket kérték fel, aki a hálózat első második generációs franchise átvevője, miután édesapjától a tavalyi évben hat étterem irányítását vette át.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A ceglédi Tesco parkolójában már a tábla is felkerült a Hello Cegléd Facebook-oldal tudósítása szerint, így vélhetően hamarosan a burgerek szerelmesei helyben is élvezhetik kedvenc ételeiket. A város lakói már hónapok óta figyelemmel kísérik az építkezést, és egyre nagyobb az izgalom a közelgő nyitás körül. Ha minden a tervek szerint halad, hamarosan nem kell többé a környező településekre utazni egy klasszikus Meki-élményért.

Én személy szerint örülök. Nem leszek törzsvendég, de újabb munkahelyeket jelent, és ez jó a városnak, remélem lesz forgalma bőven

– fogalmazta meg véleményét egy helybéli.

A McDonald’s megjelenése Cegléden nem csupán egy új étterem nyitása, hanem egy jelzés arról, hogy a város gazdasági és kulturális szövete képes befogadni a globális márkákat, miközben megőrzi saját karakterét. Lehet szeretni vagy kritizálni, de egy biztos: az innováció mindig ott kezdődik, ahol a megszokott találkozik az újjal. És ha van párbeszéd, van fejlődés is. Egy McDonald’s nem váltja le a helyi ízeket, csak tükröt tart a város gazdasági mozgásának. Tehát nem a világ vége, viszont gyors, hatékony és működik…

– fejtette ki egy másik ceglédi lakos.