3 órája

Országszerte gyúlnak ma az emlékezés gyertyái

A gyertyák fényében élednek újra az emlékek mindazokról, akik már csak a szívünkben élnek tovább.

Nagy Balázs

Mindenszentek és halottak napja alkalmából a hétvégén rengetegen látogatnak ki a temetőkbe elhunyt szeretteikre emlékezni. Az emberek virágokkal és mécsesekkel emlékeznek meg azokról, akik már nem lehetnek velük.

Fotó: Nagy Balázs

Képünkön Nagy János és fia Nagy Kristóf gyújtják meg az emlékezés mécsesét az Abonyi Nagytemetőben.

 

