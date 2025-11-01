Országszerte gyúlnak ma az emlékezés gyertyái

Mindenszentek és halottak napja alkalmából a hétvégén rengetegen látogatnak ki a temetőkbe elhunyt szeretteikre emlékezni. Az emberek virágokkal és mécsesekkel emlékeznek meg azokról, akik már nem lehetnek velük.

Fotó: Nagy Balázs

Képünkön Nagy János és fia Nagy Kristóf gyújtják meg az emlékezés mécsesét az Abonyi Nagytemetőben.