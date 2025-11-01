Mindenszentek
1 órája
Országszerte gyúlnak ma az emlékezés gyertyái
A gyertyák fényében élednek újra az emlékek mindazokról, akik már csak a szívünkben élnek tovább.
Mindenszentek és halottak napja alkalmából a hétvégén rengetegen látogatnak ki a temetőkbe elhunyt szeretteikre emlékezni. Az emberek virágokkal és mécsesekkel emlékeznek meg azokról, akik már nem lehetnek velük.
Képünkön Nagy János és fia Nagy Kristóf gyújtják meg az emlékezés mécsesét az Abonyi Nagytemetőben.
16 órája
Korlátozás lépett életbe: ezekről a településekről nem szállítható baromfi a vásárba
