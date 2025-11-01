november 1., szombat

Mindenszentek

2 órája

Gyertyák gyúltak az elhunytak emlékére – a látvány magával ragadó – galériával

Címkék#Halottak Napja#temető#megemlékezés#mindenszentek

Fények gyúltak a temetőkben, elhunyt szeretteikre emlékeztek meg a jászkunságiak.

Nagy Balázs

A Jászkunságban sokan gyújtottak gyertyát a hétvégén elhunyt szeretteikért. Tószegen is sötétedés után ezernyi mécses fénye rajzolt utat a sírok között, a virágok és koszorúk mellett csendes beszélgetések, rövid imák és emlékezések tették teljessé az estét.
Képgalériánk a tószegi temető halottak napi éjszakai látványát mutatja: gyertyákból kirakott szívek és kereszt, fényfoltok a márványlapokon, apró lángok, amelyek egyszerre személyesek és közösek – mind ugyanazt üzenik: emlékezünk.

Megemlékezés fényei Mindenszentek napján

Fotók: Nagy Balázs

 

 

