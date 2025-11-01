Gyertyák gyúltak az elhunytak emlékére – a látvány magával ragadó – galériával

A Jászkunságban sokan gyújtottak gyertyát a hétvégén elhunyt szeretteikért. Tószegen is sötétedés után ezernyi mécses fénye rajzolt utat a sírok között, a virágok és koszorúk mellett csendes beszélgetések, rövid imák és emlékezések tették teljessé az estét.

Képgalériánk a tószegi temető halottak napi éjszakai látványát mutatja: gyertyákból kirakott szívek és kereszt, fényfoltok a márványlapokon, apró lángok, amelyek egyszerre személyesek és közösek – mind ugyanazt üzenik: emlékezünk.