Ismét vita robbant ki a szolnoki akkugyár körül a közgyűlésen

Ülésezett a közgyűlés Szolnokon

Fotó: Nagy Balázs

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.

A Tisza középső szakaszán Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

Programok a Jászkunságban

Időjárás

Mindenszentek napján legfeljebb fátyolfelhők szűrik a napsütést, ám északkeleten tartósabban felhős területek is előfordulhatnak. Eső nem valószínű, a hőmérséklet helyenként elérheti a 20–22 fokot.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 734 centiméter, Kisköre-alsónál -152 centiméter, Szolnoknál pedig -120 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 155 centiméter.

Ügyeletes patikák a Jászkunságban

Szolnokon a Szent Miklós Gyógyszertár (Vitéz Szathmári J. u. 2-4.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.