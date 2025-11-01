november 1., szombat

Marianna névnap

Összefoglaló

3 órája

Ismét vita robbant ki a szolnoki akkugyár körül a közgyűlésen

Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.

Szoljon.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Ülésezett a közgyűlés Szolnokon
Fotó: Nagy Balázs

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

  • Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
  • Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.

A Tisza középső szakaszán Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

Mindenszentek napján legfeljebb fátyolfelhők szűrik a napsütést, ám északkeleten tartósabban felhős területek is előfordulhatnak. Eső nem valószínű, a hőmérséklet helyenként elérheti a 20–22 fokot.

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 734 centiméter, Kisköre-alsónál -152 centiméter, Szolnoknál pedig -120 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 155 centiméter.

Szolnokon a Szent Miklós Gyógyszertár (Vitéz Szathmári J. u. 2-4.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg.

 

