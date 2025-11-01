1 órája
Ismét vita robbant ki a szolnoki akkugyár körül a közgyűlésen
Friss hírek
- Akkuipar szolnoki kitiltása: a Fidesz szerint értelmetlen javaslatot kaptak, az ellenzék a szakmai érveket hiányolja
- „Gyere nekem!” – kiabálta a rolleresnek, most a rendőrök keresik – videóval
- Jól öltözött házalók járják Öcsödöt, ravasz módszerekkel csapják be az időseket
- Hemzsegnek a patkányok Martfűn, így próbálják megfékezni az inváziót
- Menczer: a Tisza a 13. havit is elvenné, mi bevezetjük a 14. havi nyugdíjat is
- Sokkoló, mi mindent rejt egy hajkefe!
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. Az áthaladási elsőbbséget táblák jelzik.
A Tisza középső szakaszán Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.
Programok a Jászkunságban
Időjárás
Mindenszentek napján legfeljebb fátyolfelhők szűrik a napsütést, ám északkeleten tartósabban felhős területek is előfordulhatnak. Eső nem valószínű, a hőmérséklet helyenként elérheti a 20–22 fokot.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 734 centiméter, Kisköre-alsónál -152 centiméter, Szolnoknál pedig -120 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 155 centiméter.
Ügyeletes patikák a Jászkunságban
Szolnokon a Szent Miklós Gyógyszertár (Vitéz Szathmári J. u. 2-4.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg.
