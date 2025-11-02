Tragikus baleset híre rázta meg Rákóczifalvát

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infóban: egy nő hunyt el a baleset következtében

Fotó: Mártonfai Dénes / Illusztráció

Friss hírek

Mikor nyit a Piramis Törökszentmiklóson? Öt új üzlet, közel 40 állás – mutatjuk a menetrendet

Autóval ütközött a Szolnokra tartó vonat, jelentős késésekre kell számítani a vonalon

Péntek hajnali sokk Szolnokon: megszólalt a tulaj – az őrzött parkoló sem véd

Egy gyalogos nő vesztette életét a hajnali balesetben Rákóczifalván

Tölgyessy Péter is kiábrándult Magyar Péterből – kemény szavakkal üzent (videó)

Elképesztő új divat hódít – fogra tetováltatnak a fiatalok (videó)

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. A városközpont felé vezető oldalon egy sávot lezártak.

A Tisza középső szakaszán, a Tiszaroff-Tiszasüly között a komp újra közlekedik. A Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

A hétvégi kamiontilalom november 2-án vasárnap este 22.00 óráig van érvényben.

A „Halottak napja” alkalmából ezen a hétvégén országszerte élénk autósforgalomra lehet számítani a közutakon. A temetők környékén pedig erős gyalogos és járműmozgás várható!

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu szerint, vasárnap a ködös reggelt követően nyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől helyenként már gyenge eső is előfordulhat. A csúcsértékek 15 és 21 fok között alakulnak.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 733 centiméter, Kisköre-alsónál -147 centiméter, Szolnoknál pedig -120 centiméter.