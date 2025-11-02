53 perce
Tragikus baleset híre rázta meg Rákóczifalvát
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. A városközpont felé vezető oldalon egy sávot lezártak.
A Tisza középső szakaszán, a Tiszaroff-Tiszasüly között a komp újra közlekedik. A Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.
A hétvégi kamiontilalom november 2-án vasárnap este 22.00 óráig van érvényben.
A „Halottak napja” alkalmából ezen a hétvégén országszerte élénk autósforgalomra lehet számítani a közutakon. A temetők környékén pedig erős gyalogos és járműmozgás várható!
Programok a Jászkunságban
Időjárás
A köpönyeg.hu szerint, vasárnap a ködös reggelt követően nyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől helyenként már gyenge eső is előfordulhat. A csúcsértékek 15 és 21 fok között alakulnak.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 552 centiméter, Kisköre-felsőnél 733 centiméter, Kisköre-alsónál -147 centiméter, Szolnoknál pedig -120 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 155 centiméter.
Ügyeletes patikák a Jászkunságban
Szolnokon a Szent Miklós Gyógyszertár (Vitéz Szathmári J. u. 2-4.) és a BENU Gyógyszertár Szolnok Elixír (dr. weiss) (Krúdy Gy. út 108.), Jászberényben a PatikaPlus Gyógyszertár (Elixír) (Nagykátai u. 2.) és a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg.
