Fel akarta robbantani a szomszédját – így bukott le a gyújtogató férfi

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó – zaklatás és gyújtogatás Nagykőrösön: biztonsági kamera rögzítette a vérlázító eseményeket

Fotó: Képernyőfotó / Forrás: Police.hu

Friss hírek

Elvitték, összetörték, feldúlták – gyászoló családok szenvednek a temetői vandálok miatt

Gyújtogatás és fenyegetés: fel akarta robbantani a szomszédját a férfi – videóval

Szirénázva sietett a tűzoltóautó a 32-es főútra – hárman utaztak az autóban

Mit hiányol a városból? Most elmondhatja

Magyar Péter letagadja a saját szakértőit, akik a megszorításokról beszélnek (videó)

Egy rejtett KRESZ-szabály, amit naponta tízezrek szegnek meg

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. A városközpont felé vezető oldalon egy sávot lezártak.

A Tisza középső szakaszán, a Tiszaroff-Tiszasüly között a komp újra közlekedik. A Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu szerint, hétfőn változás következik be az időjárásban, a beköszönő hidegfront esőt hoz magával (2 mm) és lehűti a levegőt, így 10 és 15 fok közötti hőmérséklet várható.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 548 centiméter, Kisköre-felsőnél 728 centiméter, Kisköre-alsónál -86 centiméter, Szolnoknál pedig -82 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 154 centiméter.

Ügyeletes patikák a Jászkunságban

Szolnokon a Széchenyi Gyógyszertár (Széchenyi krt. 129.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.