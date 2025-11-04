Centiken múlt a tragédia: életveszélyes előzést rögzítettek Jászberényben

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: meglehetősen veszélyes az az autós manőver, melynek rendőrök voltak a tanúi Jászberényben

Januárban, augusztusban és decemberben változhat a naptár – íme a 2026-is munkarend!

Az egyik földön fekvő felnőtt próbált utolsó erejével segítséget kérni, hogy megmentse családját

Durva karambol a 4-esen, a mentők is azonnal a helyszínre siettek Kenderesnél

Csoda, hogy nem lett tragédia – videóra vették egy jászberényi autós pofátlan és veszélyes manőverét

Adatszivárgási botrány: Magyar Péterék eltörölhetik az előválasztást

Egészségünket és környezetünket is veszélyeztetik a hamis növényvédő szerek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. A városközpont felé vezető oldalon egy sávot lezártak.

A Tisza középső szakaszán, a Tiszaroff-Tiszasüly között a komp újra közlekedik. A Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

Időjárás

A köpönyeg.hu szerint, kedden a reggeli köd feloszlása után a nyugati országrészben több órán át napos idő várható, míg keleten időnként felhők boríthatják az eget. A Tiszántúl területén helyenként gyenge eső is kialakulhat. A csúcshőmérséklet körülbelül 14 fok lesz, őszies időjárás várható.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 540 centiméter, Kisköre-felsőnél 719 centiméter, Kisköre-alsónál -70 centiméter, Szolnoknál pedig -40 centiméter.