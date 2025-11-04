1 órája
Centiken múlt a tragédia: életveszélyes előzést rögzítettek Jászberényben
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton
- Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!
A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. A városközpont felé vezető oldalon egy sávot lezártak.
A Tisza középső szakaszán, a Tiszaroff-Tiszasüly között a komp újra közlekedik. A Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.
Programok a Jászkunságban
Időjárás
A köpönyeg.hu szerint, kedden a reggeli köd feloszlása után a nyugati országrészben több órán át napos idő várható, míg keleten időnként felhők boríthatják az eget. A Tiszántúl területén helyenként gyenge eső is kialakulhat. A csúcshőmérséklet körülbelül 14 fok lesz, őszies időjárás várható.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 540 centiméter, Kisköre-felsőnél 719 centiméter, Kisköre-alsónál -70 centiméter, Szolnoknál pedig -40 centiméter.
A Zagyva Jászteleknél 154 centiméter.
Ügyeletes patikák a Jászkunságban
Szolnokon a Szent István Gyógyszertár (Verseghy u. 5.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.
A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg.
