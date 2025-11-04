november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulók
Összefoglaló

1 órája

Centiken múlt a tragédia: életveszélyes előzést rögzítettek Jászberényben

Címkék#Napi infó#progamajánló#gyógyszertári ügyelet#hírek

Hírek, időjárás, útinform, programok. Napi infó.

Szoljon.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó
Napi infó: meglehetősen veszélyes az az autós manőver, melynek rendőrök voltak a tanúi Jászberényben
Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Friss hírek

  • Januárban, augusztusban és decemberben változhat a naptár – íme a 2026-is munkarend!
  • Az egyik földön fekvő felnőtt próbált utolsó erejével segítséget kérni, hogy megmentse családját
  • Durva karambol a 4-esen, a mentők is azonnal a helyszínre siettek Kenderesnél
  • Csoda, hogy nem lett tragédia – videóra vették egy jászberényi autós pofátlan és veszélyes manőverét
  • Adatszivárgási botrány: Magyar Péterék eltörölhetik az előválasztást
  • Egészségünket és környezetünket is veszélyeztetik a hamis növényvédő szerek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint jelenleg a 4-es főúton

  • Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.
  • Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, ezért fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon!

A 32-es főúton, Szolnokon, a 74-es km-nél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot. A városközpont felé vezető oldalon egy sávot lezártak.

A Tisza középső szakaszán, a Tiszaroff-Tiszasüly között a komp újra közlekedik. A Nagyrév-Tiszabög között az alacsony vízállás miatt határozatlan ideig szünetel az átkelés.

Programok a Jászkunságban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Időjárás

A köpönyeg.hu szerint, kedden a reggeli köd feloszlása után a nyugati országrészben több órán át napos idő várható, míg keleten időnként felhők boríthatják az eget. A Tiszántúl területén helyenként gyenge eső is kialakulhat. A csúcshőmérséklet körülbelül 14 fok lesz, őszies időjárás várható.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Tiszafürednél 540 centiméter, Kisköre-felsőnél 719 centiméter, Kisköre-alsónál -70 centiméter, Szolnoknál pedig -40 centiméter.

A Zagyva Jászteleknél 154 centiméter.

Ügyeletes patikák a Jászkunságban

Szolnokon a Szent István Gyógyszertár (Verseghy u. 5.), Jászberényben a Thököly Gyógyszertár (Thököly u. 16.), Törökszentmiklóson a Pingvin Patika (Kossuth tér 7.) az ügyeletes.

A teljes jászkunsági listát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján találják meg.

 

