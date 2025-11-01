november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

14 perce

Különleges lakomát rendeztek a jászberényi állatkertben

Címkék#baleset#hírek#összefoglaló

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló hírek egy helyen
Összefoglaló: legfontosabb hírek egy helyen
Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Halálos baleset Rákóczifalván – a nő kilépett a kisteherautó elé

Újabb információk a kora reggeli tragédiáról. A baleset Rákóczifalva területén történt. Az áldozat kilépett a kisteherautó elé.

halálos baleset Rákóczifalva
Egy nő hunyt el a baleset következtében
Fotó: Mártonfai Dénes / Illusztráció

Péntek hajnali sokk Szolnokon: megszólalt a tulaj – az őrzött parkoló sem véd

Mire elfordították a kulcsot, már minden világossá vált. Egy büfékocsit törtek fel pénteken Szolnokon. A kár több százezer forint értékű, azonban Gulyásné Csajági Renáta elmondta, hogy nem ez a legnagyobb probléma, amivel szembe kell nézniük.

A büfékocsit egy magánparkolóban törték fel
Fotó:  Laufer László / Forrás: MW archív / Illusztráció

Autóval ütközött a Szolnokra tartó vonat, jelentős késésekre kell számítani a vonalon

Egyes szakaszokon pótlóbuszokat indított a vasúti szolgáltató.

Baleset történt a forgalmas vasútvonalon, jelentős késésekre kell számítani
Fotó: Máté Krisztián

Madárijesztőbe rejtett hús, tojásdobálás – tele volt izgalommal az ebédidő a jászberényi állatkertben – galériával, videóval

Különleges lakomát rendeztek szombaton a Jászberényi Állat- és Növénykert lakóinak. A Tökös Napon a gondozók és a látogatók által közösen készített őszi bőségtálakat tök izgalmas látványetetéseken kapták meg az állatok. A faragott töktányérok ínyenc falatokat rejtettek, természetesen az állatok igényeinek megfelelően. Elképesztően cuki fotókat és videót hoztunk az őszi program legjobb pillanatairól!

Faragott töktányérokból ebédeltek a gyűrűsfarkú makik a jászberényi állatkert Tökös Napján
Fotó: Pesti József

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Ezt ne csinálja a Halloween tökkel az ünnepek után! Mutatjuk, milyen hatásai vannak

A halloween elmaradhatatlan családi mókája a tökfaragás. A félelmetes, vicces vagy éppen meghökkentő halloween tök az ünnepei dekoráció koronája – de mit csináljunk vele, ha már elmúlt az ünnep – és főleg mit ne csináljunk semmiképp?

Mi legyen a halloween tök sorsa, ha már kiszolgált? 
Fotó: Illés Anita / Forrás: Illusztráció

Gyertyák gyúltak az elhunytak emlékére – a látvány magával ragadó – galériával

Fények gyúltak a temetőkben, elhunyt szeretteikre emlékeztek meg a jászkunságiak.

Mécsesek fénye világítja be a Tószegi temetőt
Fotó: Nagy Balázs

Akár félmilliós bírság is lehet belőle, ha így bánsz a csalihalakkal

Kevesen tudják, de az állatvédelmi törvény a halakra is kiterjed. A csalihalak tartására, szállítására és felhasználására szigorú szabályok vonatkoznak, hiszen nemcsak az állatok jóléte, hanem a természetes vizek biztonsága is múlhat rajtuk. Aki megszegi az csalihalak szabályait, akár félmillió forintos bírságra is számíthat.

Csalihalak szabályai: ugyanazok az előírások vonatkoznak rájuk, mint az összes gerinces állatra
Forrás: pecaverzum.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu