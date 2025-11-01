14 perce
Különleges lakomát rendeztek a jászberényi állatkertben
Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Napi összefoglaló hírek egy helyen.
Halálos baleset Rákóczifalván – a nő kilépett a kisteherautó elé
Újabb információk a kora reggeli tragédiáról. A baleset Rákóczifalva területén történt. Az áldozat kilépett a kisteherautó elé.
Péntek hajnali sokk Szolnokon: megszólalt a tulaj – az őrzött parkoló sem véd
Mire elfordították a kulcsot, már minden világossá vált. Egy büfékocsit törtek fel pénteken Szolnokon. A kár több százezer forint értékű, azonban Gulyásné Csajági Renáta elmondta, hogy nem ez a legnagyobb probléma, amivel szembe kell nézniük.
Autóval ütközött a Szolnokra tartó vonat, jelentős késésekre kell számítani a vonalon
Egyes szakaszokon pótlóbuszokat indított a vasúti szolgáltató.
Madárijesztőbe rejtett hús, tojásdobálás – tele volt izgalommal az ebédidő a jászberényi állatkertben – galériával, videóval
Különleges lakomát rendeztek szombaton a Jászberényi Állat- és Növénykert lakóinak. A Tökös Napon a gondozók és a látogatók által közösen készített őszi bőségtálakat tök izgalmas látványetetéseken kapták meg az állatok. A faragott töktányérok ínyenc falatokat rejtettek, természetesen az állatok igényeinek megfelelően. Elképesztően cuki fotókat és videót hoztunk az őszi program legjobb pillanatairól!
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne csinálja a Halloween tökkel az ünnepek után! Mutatjuk, milyen hatásai vannak
A halloween elmaradhatatlan családi mókája a tökfaragás. A félelmetes, vicces vagy éppen meghökkentő halloween tök az ünnepei dekoráció koronája – de mit csináljunk vele, ha már elmúlt az ünnep – és főleg mit ne csináljunk semmiképp?
Gyertyák gyúltak az elhunytak emlékére – a látvány magával ragadó – galériával
Fények gyúltak a temetőkben, elhunyt szeretteikre emlékeztek meg a jászkunságiak.
Akár félmilliós bírság is lehet belőle, ha így bánsz a csalihalakkal
Kevesen tudják, de az állatvédelmi törvény a halakra is kiterjed. A csalihalak tartására, szállítására és felhasználására szigorú szabályok vonatkoznak, hiszen nemcsak az állatok jóléte, hanem a természetes vizek biztonsága is múlhat rajtuk. Aki megszegi az csalihalak szabályait, akár félmillió forintos bírságra is számíthat.