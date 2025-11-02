november 2., vasárnap

Egy gyümölcs, melyhez 45 éve szinte alig lehetett hozzájutni

Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Elkeseredett vásárlók járták az üzleteket, hiány volt gyertyából és ebből az ízletes gyümölcsből is

Megérkezett az első banánszállítmány Törökszentmiklósra, ruházati bolt nyílt a szolnoki Széchenyi lakótelepen, takarékossági világnap, módosították az általános jövedelemadót – többek között ezekről írt az Új Néplap elődje 1980. október 31-én. Múltidéző összeállításunkban a Szolnok Megyei Néplap 45 évvel ezelőtti lapszámából szemezgettünk.

Gombkötő István jászberényi kádármester a szekrény mélyén bukkant rá a Szolnok Megyei Néplap 1980. október 31-én megjelent lapszámára. Múltidéző összeállításunkból kiderül, milyen hírek uralták a megyét 45 évvel ezelőtt.
Fotó: Pesti József

Szirénázva sietett a tűzoltóutó a 32-es főútra – hárman utaztak az autóban

Hárman is utaztak abban az autóban, ami vasárnap délután balesetet szenvedett Jászalsószentgyörgy és Szászberek között.

06.05.2021,Tarnow,,Poland,,Damaged,And,Destroyed,Car,In,Drainage,Ditch
Lesodródott az útról és az árokban végezte egy autó a 32-es főúton
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Black Friday: több mint száz üzlet készül — így hozza ki belőle a legtöbbet, különben pórul jár

Az év egyik legjobban várt akciós időszaka közeleg, amikor a vásárlók igyekeznek a lehető legnagyobb kedvezménnyel beszerezni karácsonyi ajándékaikat vagy régóta vágyott termékeiket. A Black Friday időpontja is ismert már, és sokan már most készülnek a leárazások rohamára. Mutatjuk, mikor érdemes figyelni az akciókat!

Black Friday időpontja Magyarországon
A Black Firday időpontja már ismert!
Forrás:  Getty Images

Elvitték, összetörték, feldúlták – gyászoló családok szenvednek a temetői vandálok miatt

Nemcsak mindenszentek és halottak napja idején, hanem egész évben igyekszünk szeretteink nyughelyét rendezetten tartani. Szeretettel visszük ki sírjaikhoz a különböző mécseseket és virágkompozíciókat, vagy akár olyan tárgyakat is, melyek valamilyen módon szimbolizálják az emlékezést, a személyes kötődést. A temetői tolvajokat azonban ez sem állítja meg...

törökszentmiklósi sírrongálások
A törökszentmiklósi sírrongálások több millió forintos károkat okoztak
Fotó: Beküldött

Gyújtogatás és fenyegetés: fel akarta robbantani a szomszédját a férfi – videóval

Két nap alatt kétszer is tüzet okozott, miközben a szomszédját robbantással fenyegette meg egy nagykőrösi férfi. A zaklatás és gyújtogatás miatt most a bíróság előtt kell felelnie.

Zaklatás és gyújtogatás Nagykőrösön: biztonsági kamera rögzítette a vérlázító eseményeket
Fotó: Képernyőfotó / Forrás:  Police.hu

Mit hiányol a városból? Most elmondhatja

Most a törökszentmiklósiaké a szó: egyszerű online kérdőívekben gyűjtik, mi hiányzik és mi működik a városban. A Törökszentmiklós kérdőív a mindennapi bosszúságoktól a nagy fejlesztési ötletekig várja a jelzéseket. Nemcsak magánemberek, a helyi szervezetek és vállalkozások is bedobhatják terveiket – ami most beérkezik, évekre irányt szabhat.

A törökszentmiklósi kérdőív kitöltését a lehető legtöbb helyitől kérik, hiszen így tud körvonalazódni a következő 7-8 év fejlesztési terve
Fotó: Mészáros János Archív

Közösségi összefogás: több konténernyi hulladéktól szabadították meg a temetőt a jászsági önkéntesek

Több éves hagyományt követve önkéntesek is szépítették a jászapáti temetőt mindenszentek és halottak napja előtt. A Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete temetőtakarító akciójához idén mintegy 25 segítő csatlakozott.

 

