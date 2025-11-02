Egy gyümölcs, melyhez 45 éve szinte alig lehetett hozzájutni

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Elkeseredett vásárlók járták az üzleteket, hiány volt gyertyából és ebből az ízletes gyümölcsből is

Megérkezett az első banánszállítmány Törökszentmiklósra, ruházati bolt nyílt a szolnoki Széchenyi lakótelepen, takarékossági világnap, módosították az általános jövedelemadót – többek között ezekről írt az Új Néplap elődje 1980. október 31-én. Múltidéző összeállításunkban a Szolnok Megyei Néplap 45 évvel ezelőtti lapszámából szemezgettünk.

Gombkötő István jászberényi kádármester a szekrény mélyén bukkant rá a Szolnok Megyei Néplap 1980. október 31-én megjelent lapszámára. Múltidéző összeállításunkból kiderül, milyen hírek uralták a megyét 45 évvel ezelőtt.

Fotó: Pesti József

Szirénázva sietett a tűzoltóutó a 32-es főútra – hárman utaztak az autóban

Hárman is utaztak abban az autóban, ami vasárnap délután balesetet szenvedett Jászalsószentgyörgy és Szászberek között.

Lesodródott az útról és az árokban végezte egy autó a 32-es főúton

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Black Friday: több mint száz üzlet készül — így hozza ki belőle a legtöbbet, különben pórul jár

Az év egyik legjobban várt akciós időszaka közeleg, amikor a vásárlók igyekeznek a lehető legnagyobb kedvezménnyel beszerezni karácsonyi ajándékaikat vagy régóta vágyott termékeiket. A Black Friday időpontja is ismert már, és sokan már most készülnek a leárazások rohamára. Mutatjuk, mikor érdemes figyelni az akciókat!

A Black Firday időpontja már ismert!

Forrás: Getty Images

Elvitték, összetörték, feldúlták – gyászoló családok szenvednek a temetői vandálok miatt

Nemcsak mindenszentek és halottak napja idején, hanem egész évben igyekszünk szeretteink nyughelyét rendezetten tartani. Szeretettel visszük ki sírjaikhoz a különböző mécseseket és virágkompozíciókat, vagy akár olyan tárgyakat is, melyek valamilyen módon szimbolizálják az emlékezést, a személyes kötődést. A temetői tolvajokat azonban ez sem állítja meg...

A törökszentmiklósi sírrongálások több millió forintos károkat okoztak

Fotó: Beküldött

Gyújtogatás és fenyegetés: fel akarta robbantani a szomszédját a férfi – videóval

Két nap alatt kétszer is tüzet okozott, miközben a szomszédját robbantással fenyegette meg egy nagykőrösi férfi. A zaklatás és gyújtogatás miatt most a bíróság előtt kell felelnie.

Zaklatás és gyújtogatás Nagykőrösön: biztonsági kamera rögzítette a vérlázító eseményeket

Fotó: Képernyőfotó / Forrás: Police.hu

Mit hiányol a városból? Most elmondhatja

Most a törökszentmiklósiaké a szó: egyszerű online kérdőívekben gyűjtik, mi hiányzik és mi működik a városban. A Törökszentmiklós kérdőív a mindennapi bosszúságoktól a nagy fejlesztési ötletekig várja a jelzéseket. Nemcsak magánemberek, a helyi szervezetek és vállalkozások is bedobhatják terveiket – ami most beérkezik, évekre irányt szabhat.