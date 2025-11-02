1 órája
Egy gyümölcs, melyhez 45 éve szinte alig lehetett hozzájutni
Elkeseredett vásárlók járták az üzleteket, hiány volt gyertyából és ebből az ízletes gyümölcsből is
Megérkezett az első banánszállítmány Törökszentmiklósra, ruházati bolt nyílt a szolnoki Széchenyi lakótelepen, takarékossági világnap, módosították az általános jövedelemadót – többek között ezekről írt az Új Néplap elődje 1980. október 31-én. Múltidéző összeállításunkban a Szolnok Megyei Néplap 45 évvel ezelőtti lapszámából szemezgettünk.
Mit hiányol a városból? Most elmondhatja
Most a törökszentmiklósiaké a szó: egyszerű online kérdőívekben gyűjtik, mi hiányzik és mi működik a városban. A Törökszentmiklós kérdőív a mindennapi bosszúságoktól a nagy fejlesztési ötletekig várja a jelzéseket. Nemcsak magánemberek, a helyi szervezetek és vállalkozások is bedobhatják terveiket – ami most beérkezik, évekre irányt szabhat.
Közösségi összefogás: több konténernyi hulladéktól szabadították meg a temetőt a jászsági önkéntesek
Több éves hagyományt követve önkéntesek is szépítették a jászapáti temetőt mindenszentek és halottak napja előtt. A Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete temetőtakarító akciójához idén mintegy 25 segítő csatlakozott.