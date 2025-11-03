november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

40 perce

Gigaberuházás érkezik Szolnokra, amely félszáz új munkahelyet teremt

Címkék#napi hírösszefoglaló#hírek#összefoglaló

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló hírek egy helyen
Napi összefoglaló a legfontosabb, legérdekesebb híreinkből
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Negyvenkét milliárd forintos beruházás: ötvenöt új munkahelyet hoznak létre Szolnokon!

Szolnokon járt Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt a Drenik Hungary Kft.-nél, hogy több mint félszáz új munkahely jön létre a vármegyeszékhelyen.

Letették az alapkövet: ötvenöt új munkahely jön létre a legújabb szolnoki beruházás során
Fotó: Mészáros János

Januárban, augusztusban és decemberben változhat a naptár – íme a 2026-is munkarend!

Megszületett a döntés! Több négynapos hosszúhétvége is lesz a következő évben. Így alakul majd 2026-os munkarend!

2026,Event,Planner,Timetable,Agenda,Plan,On,Schedule,Event.,Business
2026-os munkarendben több négynapos hosszúhétvégénk is lesz
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Az egyik földön fekvő felnőtt próbált utolsó erejével segítséget kérni, hogy megmentse családját

Tűzoltók és mentők érkeztek egy tiszasülyi házhoz vasárnap éjszaka. Mint kiderült, szén-monoxid miatt lettek rosszul az érintett ingatlanban élők. Szerencsére most nem volt végezetes a halálos gáz jelenléte.

Hárman szenvedtek szén-monoxid-mérgezést Tiszasülyön. Mentők, tűzoltók érkeztek a helyszínre
Forrás: Kőtelek ÖTE Facebook-oldala

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Durva karambol a 4-esen, a mentők is azonnal a helyszínre siettek Kenderesnél

Kamion és személyautó ütközött össze Kenderes és Fegyvernek között. A balesethez a mentőket is riasztották.

Karambol történt a 4-es főúton
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Csoda, hogy nem lett tragédia – videóra vették egy jászberényi autós pofátlan és veszélyes manőverét

A videó mindössze tizenöt másodperc, a felháborodás viszont annál nagyobb. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség közösségi oldalán osztotta meg azokat a képsorokat, melyek egy autós mérhetetlen pofátlanságát mutatják be. Csak a szerencsén múlott, hogy nem történt tragédia. Mutatjuk az autós manővert.

Meglehetősen veszélyes az az autós manőver, melynek rendőrök voltak a tanúi Jászberényben
Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Ablakon át tört ki a pokol, a téli szezon első lakástüze a jászsági tűzoltók szerint is félelmetes volt – videóval

Lángok csaptak fel egy családi háznál Erken. A helyszínre a Jászárokszállási Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság szakemberei is kivonultak. A lakástűz ismét rámutat arra, mennyire fontos a fűtési szezon előtti szakszerű ellenőrzés.

DM-9696
Két tűzoltó egység is kiérkezett a csütörtök éjfélkor történt törökszentmiklósi tűzhöz
Forrás:  Illusztráció / MW archív

A választás másnapján egy videót tettek közzé Tiszaburán, nagy fordulatot hozhat

A rétestészta nyúlása lassan már smafu ahhoz képest, ahogy az időközi voksolás húzódik Tiszaburán. Az tiszaburai választás vasárnapi ismétlésén „fordított” Fekete Zsigmond és a Cikösz. Ám a korábbi nyertes és jelenlegi polgármester bejelentette, most ők óvják meg az eredményt. Vavrik Géza szavazatvásárlásról beszél.

Fekete Zsigmond nyerte a megismételt időközi tiszaburai választást, ám ezúttal is megóvják az eredményt
Fotó: Nagy Balázs / Forrás: Új Néplap archívum

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu