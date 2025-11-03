Gigaberuházás érkezik Szolnokra, amely félszáz új munkahelyet teremt

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Negyvenkét milliárd forintos beruházás: ötvenöt új munkahelyet hoznak létre Szolnokon!

Szolnokon járt Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt a Drenik Hungary Kft.-nél, hogy több mint félszáz új munkahely jön létre a vármegyeszékhelyen.

Letették az alapkövet: ötvenöt új munkahely jön létre a legújabb szolnoki beruházás során

Januárban, augusztusban és decemberben változhat a naptár – íme a 2026-is munkarend!

Megszületett a döntés! Több négynapos hosszúhétvége is lesz a következő évben. Így alakul majd 2026-os munkarend!

2026-os munkarendben több négynapos hosszúhétvégénk is lesz

Az egyik földön fekvő felnőtt próbált utolsó erejével segítséget kérni, hogy megmentse családját

Tűzoltók és mentők érkeztek egy tiszasülyi házhoz vasárnap éjszaka. Mint kiderült, szén-monoxid miatt lettek rosszul az érintett ingatlanban élők. Szerencsére most nem volt végezetes a halálos gáz jelenléte.

Hárman szenvedtek szén-monoxid-mérgezést Tiszasülyön. Mentők, tűzoltók érkeztek a helyszínre

Durva karambol a 4-esen, a mentők is azonnal a helyszínre siettek Kenderesnél

Kamion és személyautó ütközött össze Kenderes és Fegyvernek között. A balesethez a mentőket is riasztották.

Karambol történt a 4-es főúton

Csoda, hogy nem lett tragédia – videóra vették egy jászberényi autós pofátlan és veszélyes manőverét

A videó mindössze tizenöt másodperc, a felháborodás viszont annál nagyobb. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség közösségi oldalán osztotta meg azokat a képsorokat, melyek egy autós mérhetetlen pofátlanságát mutatják be. Csak a szerencsén múlott, hogy nem történt tragédia. Mutatjuk az autós manővert.

Meglehetősen veszélyes az az autós manőver, melynek rendőrök voltak a tanúi Jászberényben

Ablakon át tört ki a pokol, a téli szezon első lakástüze a jászsági tűzoltók szerint is félelmetes volt – videóval

Lángok csaptak fel egy családi háznál Erken. A helyszínre a Jászárokszállási Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság szakemberei is kivonultak. A lakástűz ismét rámutat arra, mennyire fontos a fűtési szezon előtti szakszerű ellenőrzés.

Két tűzoltó egység is kiérkezett a csütörtök éjfélkor történt törökszentmiklósi tűzhöz

A választás másnapján egy videót tettek közzé Tiszaburán, nagy fordulatot hozhat

A rétestészta nyúlása lassan már smafu ahhoz képest, ahogy az időközi voksolás húzódik Tiszaburán. Az tiszaburai választás vasárnapi ismétlésén „fordított” Fekete Zsigmond és a Cikösz. Ám a korábbi nyertes és jelenlegi polgármester bejelentette, most ők óvják meg az eredményt. Vavrik Géza szavazatvásárlásról beszél.