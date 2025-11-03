36 perce
Gigaberuházás érkezik Szolnokra, amely félszáz új munkahelyet teremt
Negyvenkét milliárd forintos beruházás: ötvenöt új munkahelyet hoznak létre Szolnokon!
Szolnokon járt Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt a Drenik Hungary Kft.-nél, hogy több mint félszáz új munkahely jön létre a vármegyeszékhelyen.
Januárban, augusztusban és decemberben változhat a naptár – íme a 2026-is munkarend!
Megszületett a döntés! Több négynapos hosszúhétvége is lesz a következő évben. Így alakul majd 2026-os munkarend!
Az egyik földön fekvő felnőtt próbált utolsó erejével segítséget kérni, hogy megmentse családját
Tűzoltók és mentők érkeztek egy tiszasülyi házhoz vasárnap éjszaka. Mint kiderült, szén-monoxid miatt lettek rosszul az érintett ingatlanban élők. Szerencsére most nem volt végezetes a halálos gáz jelenléte.
Durva karambol a 4-esen, a mentők is azonnal a helyszínre siettek Kenderesnél
Kamion és személyautó ütközött össze Kenderes és Fegyvernek között. A balesethez a mentőket is riasztották.
Csoda, hogy nem lett tragédia – videóra vették egy jászberényi autós pofátlan és veszélyes manőverét
A videó mindössze tizenöt másodperc, a felháborodás viszont annál nagyobb. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség közösségi oldalán osztotta meg azokat a képsorokat, melyek egy autós mérhetetlen pofátlanságát mutatják be. Csak a szerencsén múlott, hogy nem történt tragédia. Mutatjuk az autós manővert.
Ablakon át tört ki a pokol, a téli szezon első lakástüze a jászsági tűzoltók szerint is félelmetes volt – videóval
Lángok csaptak fel egy családi háznál Erken. A helyszínre a Jászárokszállási Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság szakemberei is kivonultak. A lakástűz ismét rámutat arra, mennyire fontos a fűtési szezon előtti szakszerű ellenőrzés.
A választás másnapján egy videót tettek közzé Tiszaburán, nagy fordulatot hozhat
A rétestészta nyúlása lassan már smafu ahhoz képest, ahogy az időközi voksolás húzódik Tiszaburán. Az tiszaburai választás vasárnapi ismétlésén „fordított” Fekete Zsigmond és a Cikösz. Ám a korábbi nyertes és jelenlegi polgármester bejelentette, most ők óvják meg az eredményt. Vavrik Géza szavazatvásárlásról beszél.