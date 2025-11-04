Tragédia Újszásznál: vonat gázolt el férfit az átkelőnél

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Napi összefoglaló a legfontosabb, legérdekesebb híreinkből

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Sártengeren át vitték a mentősöket a hajnali tragédia helyszínére, a legrosszabb rémálmuk vált valóra

Egy Szolnokról induló vonat ütött el egy embert Újszász és Tápiógyörgye között. A vonatgázolás helyszínére a szolnoki hivatásos és a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók érkeztek a mentőszolgálat szakemberei mellett.

A vonatgázolás helyszínére mentő, rendőr és tűzoltók is érkeztek

Fotó: Archív/Nagy Balázs / Forrás: Illusztráció

Ismeretlen nő bérelt ki egy vendégszobát, távozása után derült ki a dráma, mit csinált odabent

Talán túlságosan elégedett volt a vendégszoba felszereltségével? Így érezhette az a jászsági nő, aki kibérelt egy szobát, és onnan végül nem távozott üres kézzel. Most vádat emeltek a tolvajjal szemben.

Ebben a szobában korábban egy tévé is volt. A készüléket elvitte a tolvaj

Forrás: JNSZV rendőrség

Sokkolta a várost: meghalt egy 7 éves ceglédi fiú, az utolsó pillanatig küzdöttek az életéért

Egy szörnyű tragédia rázta meg Ceglédet. Az elhunyt ceglédi gyermeket a mentősök próbálták újraéleszteni, azonban minden erőfeszítésük ellenére már nem tudták megmenteni az életét.

Az elhunyt ceglédi gyermek tragédiája kapcsán megkerestük a hatóságokat

Fotó: Tóth Imre / Hajdú-Bihari Napló / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Ezekről a számokról érkeznek a hívások az áldozatokhoz, fel ne vegye, ha önt is keresik!

Egy megdöbbentő esetre hívta fel egy ceglédi lakos a figyelmet a közelmúltban. A háttérben csalási szándékot sejtenek, miután telefonos zaklatóktól kaptak hívást többen is, egyes tapasztalatok szerint pedig egyetlen hívásnál nem állnak meg az elkövetők.

A telefonos zaklatókról több ceglédi lakos is beszámolt

Fotó: Németh András Péter / Forrás: Illusztráció

Rejtélyes eltűnés Kisújszálláson: nyoma veszett egy fiatal anyának és tízhónapos gyermekének

A karcagi rendőrök a lakosság segítségét kérik a felkutatásukban.

A képen látható nőt és tíz hónapos gyermekét keresik a rendőrök

Forrás: police.hu

Januártól sokan kapnak 1 millió forintos támogatást, itt vannak a feltételek, minden részlet kiderült

Augusztus elején robbant a hír, miszerint a magyar kormány egy olyan új programon dolgozik, ami a közszférában dolgozók számára nyújt komoly anyagi segítséget. Ezt a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára október 27-én a kormány Facebook-oldalán is megerősítette: jön az évi 1 millió forintos otthontámogatás közalkalmazottaknak. Most pedig itt vannak a legfontosabb eddigi és új tudnivalók.