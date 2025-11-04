november 4., kedd

Károly névnap

Összefoglaló

50 perce

Tragédia Újszásznál: vonat gázolt el férfit az átkelőnél

Címkék#napi hírösszefoglaló#hírek#összefoglaló

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen.

Szoljon.hu

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

összefoglaló hírek egy helyen
Napi összefoglaló a legfontosabb, legérdekesebb híreinkből
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Sártengeren át vitték a mentősöket a hajnali tragédia helyszínére, a legrosszabb rémálmuk vált valóra

Egy Szolnokról induló vonat ütött el egy embert Újszász és Tápiógyörgye között. A vonatgázolás helyszínére a szolnoki hivatásos és a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók érkeztek a mentőszolgálat szakemberei mellett.

vonatgázolás Újszász és Tápiógyörgye között
A vonatgázolás helyszínére mentő, rendőr és tűzoltók is érkeztek
Fotó: Archív/Nagy Balázs / Forrás: Illusztráció

Ismeretlen nő bérelt ki egy vendégszobát, távozása után derült ki a dráma, mit csinált odabent

Talán túlságosan elégedett volt a vendégszoba felszereltségével? Így érezhette az a jászsági nő, aki kibérelt egy szobát, és onnan végül nem távozott üres kézzel. Most vádat emeltek a tolvajjal szemben.

Ebben a szobában korábban egy tévé is volt. A készüléket elvitte a tolvaj
Forrás: JNSZV rendőrség

Sokkolta a várost: meghalt egy 7 éves ceglédi fiú, az utolsó pillanatig küzdöttek az életéért

Egy szörnyű tragédia rázta meg Ceglédet. Az elhunyt ceglédi gyermeket a mentősök próbálták újraéleszteni, azonban minden erőfeszítésük ellenére már nem tudták megmenteni az életét.

KABA, BALESET, ÜTKÖZÉS,MENTŐK, RENDŐRSÉG, HELYSZINELÉS, KARAMBOL,ELÁGAZÁS, SOK SÉRŰLT,HBN.T.I (3)
Az elhunyt ceglédi gyermek tragédiája kapcsán megkerestük a hatóságokat
Fotó: Tóth Imre / Hajdú-Bihari Napló / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Ezekről a számokról érkeznek a hívások az áldozatokhoz, fel ne vegye, ha önt is keresik!

Egy megdöbbentő esetre hívta fel egy ceglédi lakos a figyelmet a közelmúltban. A háttérben csalási szándékot sejtenek, miután telefonos zaklatóktól kaptak hívást többen is, egyes tapasztalatok szerint pedig egyetlen hívásnál nem állnak meg az elkövetők.

telefonos zaklatók Cegléd
A telefonos zaklatókról több ceglédi lakos is beszámolt
Fotó: Németh András Péter / Forrás: Illusztráció

Rejtélyes eltűnés Kisújszálláson: nyoma veszett egy fiatal anyának és tízhónapos gyermekének

A karcagi rendőrök a lakosság segítségét kérik a felkutatásukban.

A képen látható nőt és tíz hónapos gyermekét keresik a rendőrök
Forrás: police.hu

Januártól sokan kapnak 1 millió forintos támogatást, itt vannak a feltételek, minden részlet kiderült

Augusztus elején robbant a hír, miszerint a magyar kormány egy olyan új programon dolgozik, ami a közszférában dolgozók számára nyújt komoly anyagi segítséget. Ezt a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára október 27-én a kormány Facebook-oldalán is megerősítette: jön az évi 1 millió forintos otthontámogatás közalkalmazottaknak. Most pedig itt vannak a legfontosabb eddigi és új tudnivalók.

Woman,Managing,Finances,At,Home,With,Piggy,Bank,And,Calculator
Az otthontámogatás közalkalmazottaknak havonta mintegy 80 ezer forintos könnyítést jelenthet ha a hitelük törlesztésére kérik
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Az út szélén haldokló társa mellett nézte a távozó autót a gyászoló németjuhász

A kutyák hűségét, ragaszkodását bizonyítja az a megható jászsági történet is, ami a közösségi médiában látott napvilágot. Jászberény és Jászfelsőszentgyörgy között a minap elgázoltak, majd az út szélén hagytak egy vizslát. Négylábú társa azonban nem hagyta magára, az utolsó percekig az elütött kutya mellett volt. 

Az önkéntesek szíve is meghasadt, amikor megtalálták az elgázolt vizslát és a mellette őrködő német juhászkutyát. Az elütött kutya és barátja története könnyeket csal a szemekbe 
Fotó: Kutyákkal az Életért Alapítvány Facebook-oldala

 

