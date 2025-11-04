50 perce
Tragédia Újszásznál: vonat gázolt el férfit az átkelőnél
Sártengeren át vitték a mentősöket a hajnali tragédia helyszínére, a legrosszabb rémálmuk vált valóra
Egy Szolnokról induló vonat ütött el egy embert Újszász és Tápiógyörgye között. A vonatgázolás helyszínére a szolnoki hivatásos és a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók érkeztek a mentőszolgálat szakemberei mellett.
Ismeretlen nő bérelt ki egy vendégszobát, távozása után derült ki a dráma, mit csinált odabent
Talán túlságosan elégedett volt a vendégszoba felszereltségével? Így érezhette az a jászsági nő, aki kibérelt egy szobát, és onnan végül nem távozott üres kézzel. Most vádat emeltek a tolvajjal szemben.
Sokkolta a várost: meghalt egy 7 éves ceglédi fiú, az utolsó pillanatig küzdöttek az életéért
Egy szörnyű tragédia rázta meg Ceglédet. Az elhunyt ceglédi gyermeket a mentősök próbálták újraéleszteni, azonban minden erőfeszítésük ellenére már nem tudták megmenteni az életét.
Ezekről a számokról érkeznek a hívások az áldozatokhoz, fel ne vegye, ha önt is keresik!
Egy megdöbbentő esetre hívta fel egy ceglédi lakos a figyelmet a közelmúltban. A háttérben csalási szándékot sejtenek, miután telefonos zaklatóktól kaptak hívást többen is, egyes tapasztalatok szerint pedig egyetlen hívásnál nem állnak meg az elkövetők.
Rejtélyes eltűnés Kisújszálláson: nyoma veszett egy fiatal anyának és tízhónapos gyermekének
A karcagi rendőrök a lakosság segítségét kérik a felkutatásukban.
Januártól sokan kapnak 1 millió forintos támogatást, itt vannak a feltételek, minden részlet kiderült
Augusztus elején robbant a hír, miszerint a magyar kormány egy olyan új programon dolgozik, ami a közszférában dolgozók számára nyújt komoly anyagi segítséget. Ezt a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára október 27-én a kormány Facebook-oldalán is megerősítette: jön az évi 1 millió forintos otthontámogatás közalkalmazottaknak. Most pedig itt vannak a legfontosabb eddigi és új tudnivalók.
Az út szélén haldokló társa mellett nézte a távozó autót a gyászoló németjuhász
A kutyák hűségét, ragaszkodását bizonyítja az a megható jászsági történet is, ami a közösségi médiában látott napvilágot. Jászberény és Jászfelsőszentgyörgy között a minap elgázoltak, majd az út szélén hagytak egy vizslát. Négylábú társa azonban nem hagyta magára, az utolsó percekig az elütött kutya mellett volt.