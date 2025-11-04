Meghatódva tértek vissza az iskola falai közé az ötven éve végzett öregdiákok

Az egykori Móricz Zsigmond Gimnázium Kisújszállás 1975-ben végzett IV./B, biológia tagozatos félévszázados osztálytalálkozóját tartotta. A rendhagyó osztályfőnöki óráról Nagy Lajossal – akinek nővére járt ebbe az osztályba –, a Móricz Zsigmond Református Kollégium mostani tanára számolt be.

Osztálytalálkozón az egykori IV./B osztály

Fotó: Beküldött fotó

Szétszéledtek, de az osztálytalálkozón 50 év után is mintha újra diákok lennének

– A találkozó nagyon jó, szeretetteljes hangulatban zajlott. Meséltek a diákok, mára nagymamák, nagyapák magukról, felelevenítették az iskolával kapcsolatos élményeiket. 10 évenként rendszeresen találkoznak. Különös színfoltja volt a mostani összejövetelnek, hogy olyan egykori osztálytársak is részt vettek rajta, akik a gimnáziumi évek alatt elkerültek más iskolába, nem itt érettségiztek, de most eljöttek a Móriczba. Megható pillanatoknak is tanúi lehettek a jelenlévők és a messziről érkezett régi ismerősök – fogalmazott Nagy Lajos.

Az osztály biológia szaktanára, egyben osztályfőnöke Kovács József volt, a biológia szakkört dr. Tóth Albert főiskolai professor emeritus vezette. A tőlük kapott útravaló és a biológia, a természet szeretete meghatározó volt a pályaválasztásuk szempontjából is.

Egy egész élet van már a hátuk mögött, így meséből sosincs hiány

Az osztály tanulói szétszéledtek ugyan az országban, de a találkozókra messziről is eljönnek az egykori osztálytársak, akik közül többen a biológia iránti szeretetüket vitték tovább a munkájukba, s mind a mai napig az osztályt és a saját munkahelyükön elismerést szerzett egykori diákokat jó szívvel emlegetik a városban, ismerik meg vidéken is.

Néhányan még most is dolgoznak a szakmájukban, de a többség már a nyugdíjasok nyugodt életét éli. Valamennyien büszkék a családjukra, örülnek gyermekeik, unokáik sikereinek, boldogulásának. Van, akinek ötös iker unokái születtek. Van, aki egykori kisújszállási tanárát műtötte, van, akinek a lánya filmben szerepelt, és a neve alapján sokan emlegetik, ha szüleivel találkoznak.