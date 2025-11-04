november 4., kedd

Találkozó

1 órája

Meghatódva tértek vissza az iskola falai közé az ötven éve végzett öregdiákok

A kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium biológia tagozatos tanulói 50 év után gyűltek újra össze, és most is volt mit mesélniük egymásnak.

Daróczi Erzsébet

Az egykori Móricz Zsigmond Gimnázium Kisújszállás 1975-ben végzett IV./B, biológia tagozatos félévszázados osztálytalálkozóját tartotta. A rendhagyó osztályfőnöki óráról Nagy Lajossal – akinek nővére járt ebbe az osztályba –, a Móricz Zsigmond Református Kollégium mostani tanára számolt be.

Osztálytalálkozót tartottak Kisújszálláson
Osztálytalálkozón az egykori IV./B osztály
Fotó: Beküldött fotó

Szétszéledtek, de az osztálytalálkozón 50 év után is mintha újra diákok lennének

– A találkozó nagyon jó, szeretetteljes hangulatban zajlott. Meséltek a diákok, mára nagymamák, nagyapák magukról, felelevenítették az iskolával kapcsolatos élményeiket. 10 évenként rendszeresen találkoznak. Különös színfoltja volt a mostani összejövetelnek, hogy olyan egykori osztálytársak is részt vettek rajta, akik a gimnáziumi évek alatt elkerültek más iskolába, nem itt érettségiztek, de most eljöttek a Móriczba. Megható pillanatoknak is tanúi lehettek a jelenlévők és a messziről érkezett régi ismerősök – fogalmazott Nagy Lajos.

Az osztály biológia szaktanára, egyben osztályfőnöke Kovács József volt, a biológia szakkört dr. Tóth Albert főiskolai professor emeritus vezette. A tőlük kapott útravaló és a biológia, a természet szeretete meghatározó volt a pályaválasztásuk szempontjából is. 

Egy egész élet van már a hátuk mögött, így meséből sosincs hiány

Az osztály tanulói szétszéledtek ugyan az országban, de a találkozókra messziről is eljönnek az egykori osztálytársak, akik közül többen a biológia iránti szeretetüket vitték tovább a munkájukba, s mind a mai napig az osztályt és a saját munkahelyükön elismerést szerzett egykori diákokat jó szívvel emlegetik a városban, ismerik meg vidéken is. 

Néhányan még most is dolgoznak a szakmájukban, de a többség már a nyugdíjasok nyugodt életét éli. Valamennyien büszkék a családjukra, örülnek gyermekeik, unokáik sikereinek, boldogulásának. Van, akinek ötös iker unokái születtek. Van, aki egykori kisújszállási tanárát műtötte, van, akinek a lánya filmben szerepelt, és a neve alapján sokan emlegetik, ha szüleivel találkoznak. 

Meghatódva tértek vissza az iskola falai közé

A rendhagyó osztályfőnöki óra, beszélgetés és ebéd után az érdeklődők a gimnáziumban tettek egy sétát, megismerkedhettek a mai viszonyokkal, betértek a biológia előadóba is, ahol Tóth József főigazgató kalauzolta őket. Meghatódva léptek be az egykori szakterembe, amely ma Karikó Katalin nevét viseli. Hiszen a Nobel-díjas tudós előttük járt a gimnáziumba, a biológia szakkörről jól ismerték egymást. Az akkor alapított Jermy Gusztáv-díjat is átvehette, majd utána a most 50 éve végzett osztály egyik diákja – ma kutatóbiológus – érdemelte ki másodikként az iskolában. 

Érdekesség, hogy a gimnáziumban most indult újra ez a fajta képzési forma természettudományi tagozat címen. 

Búcsúzáskor megbeszélték, nem várnak tíz évet a következő találkozóra.

 

